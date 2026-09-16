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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χώρο με σκουπίδια και μπάζα στο Ωραιόκαστρο

Επιχειρούν 10 πυροσβέστες

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χώρο με σκουπίδια και μπάζα στο Ωραιόκαστρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση για την κατάσβεση φωτιάς, που ξέσπασε τις πρωινές ώρες σε αυτοσχέδια χωματερή, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, πάνω από τη Συμμαχική Οδό, στη Θεσσαλονίκη.

   Στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και μηχανήματα έργου που πραγματοποιούν επιχωματώσεις.

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   Η φωτιά καίει απορρίμματα, μπάζα και διάφορα άλλα υλικά, ενώ δεν απειλεί κατοικίες ή επιχειρήσεις της περιοχής.

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