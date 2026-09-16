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ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στις 12:00 και συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στις 12:00 και συγκέντρωση στο Σύνταγμα
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε στάση εργασίας στην Αττική προχωράει σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η ΑΔΕΔΥ, με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Συγκεκριμένα, η στάση εργασίας ξεκινά στις 12:00, ενώ στις 13:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

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Με την κινητοποίηση αυτή, όπως αναφέρουν, το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων επιδιώκει να διαμαρτυρηθεί για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας, εκφράζοντας ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας και τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών αγαθών, όπως η Υγεία και η Παιδεία.

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