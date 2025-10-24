Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: “Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά” λέει ο Λέων – Όσα αποκάλυψαν οι φίλοι της για το μοιραίο βράδυ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας πολυκατοικίας στο Γκάζι αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές της 16χρονης Ζωής – Άννας, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή έξω από κλαμπ, έχοντας νωρίτερα καταναλώσει αλκοόλ.

Ο ιατροδικαστής απέδωσε τον θάνατό της σε πνευμονική εμβολή, ωστόσο τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του περιστατικού παραμένουν πολλά και αναμένεται να απαντηθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Η ανήλικη είχε επισκεφθεί τα ξημερώματα της Κυριακής γνωστό κλαμπ της περιοχής μαζί με δύο φίλους της. Παρά το γεγονός ότι δεν είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος, τους επετράπη η είσοδος και τους σερβιρίστηκαν ποτά.

Λίγη ώρα αργότερα, η 16χρονη ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε έξω και λίγο πιο πέρα, στην είσοδο πολυκατοικίας, χάνει τις αισθήσεις της και καταρρέει. Κανείς από τους φίλους της δεν αντιλήφθηκε αμέσως ότι είχε πεθάνει.

Γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής ασθενοφόρο τη μετέφερε στον “Ευαγγελισμό” ως “άγνωστη γυναίκα”. Ωστόσο, παρόλο που οι γιατροί επί 1,5 ώρα επιχειρούσαν να την επαναφέρουν, δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

Μιλώντας στο Action24, το πρωί της Παρασκευής, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων αναφέρθηκε στο πρωτόκολλο που ακολουθείται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, την ώρα που οι Αρχές αλλά και η οικογένεια της άτυχης κοπέλας αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αλλά και ιστολογικών αναλύσεων.

“Με την πρώτη μακροσκοπική εξέταση της νεκροψίας-νεκροτομής που γίνεται ουσιαστικά δεν προκύπτει να έχουμε σαφείς απαντήσεις. Το γενικό εύρημα που υπάρχει στον πνεύμονα δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο, ίσα ίσα το ακριβώς αντίθετο. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σε αυτή την υπόθεση” είπε ο κ. Λέων και πρόσθεσε:

“Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα είναι καθοριστικές. Δεν πρέπει απλά να ψάξουμε ποιες ουσίες υπήρχαν στο αίμα του άτυχου κοριτσιού αλλά και σε τι ποσότητες. Αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο το αν έχουμε μια υπερβολική κατανάλωση αιθυλικής αλκοόλης με προσμίξεις που συνήθως έχουν τα νοθευμένα ποτά.

Επίσης, πώς αντέδρασε ο οργανισμός θα το δούμε από τις ιστολογικές εξετάσεις. Τα κύτταρα θα δώσουν τις απαντήσεις καθώς μπορούμε να δούμε εάν υπήρξε αναφυλακτική αντίδραση σε ουσία, αν υπάρχει παθολογικό υπόβαθρο που να πυροδοτήθηκε από ουσία. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά”.

Όσον αφορά στο ερώτημα κατά πόσο η ποσότητα του αλκοόλ, ειδικά όταν λαμβάνεται από ανήλικους, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, ο κ. Λέων ξεκαθάρισε “όσο και αν ακούγεται απίστευτο, ακόμη και με τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης αλλά και κανονικού ποτού, πράγματι αν η κατανάλωση είναι υπερβολική, είναι δυνατό, ειδικά ένα παιδί αυτής της ηλικίας είναι εξαιρετικά πιθανό να χάσει τη ζωή του“.

Τι αποκάλυψαν οι φίλοι της για το μοιραίο βράδυ

Οι φίλοι της 16χρονης στις καταθέσεις τους έχουν αναφέρει ότι επισκέφθηκαν δύο χώρους διασκέδασης, ενώ νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί σε σπίτι.

Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η ανήλικη μαζί με τους φίλους της να μπαίνουν σε μίνι μάρκετ στο Γκάζι. Ψωνίζουν, στη συνέχεια βγαίνουν από το κατάστημα και κατευθύνονται προς το κλαμπ της οδού Δεκελέων.

Σύμφωνα όμως με τις καταθέσεις των τριών φίλων της, είχε προηγηθεί διασκέδαση σε ένα ακόμη μαγαζί. “Ναι, το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την… Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε, ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, η Άννα κατέρρευσε” είπε φίλη της.

Ακόμα πιο πριν, η παρέα βρισκόταν σε φιλικό σπίτι στην Καλλιθέα για πάρτι γενεθλίων. Έπειτα, πήγαν σε μια κάβα και στη μετέπειτα στο κλαμπ στο Γκάζι. Σημειώνεται ότι στην κάβα μπήκαν οι ενήλικες φίλες της 16χρονης, προκειμένου να μπορέσουν να προμηθευτούν αλκοολούχα ποτά, ενώ η ανήλικη αγόρασε τσιγάρα παρά την απαγόρευση πώλησης σε ανηλίκους.

Επίσης, πως κατέθεσε φίλη της, η άτυχη κοπέλα είχε πει στους γονείς της ότι θα πάει να κοιμηθεί στο σπίτι φίλη της και όχι πως θα βγει με την παρέα της.

Στο μοιραίο κλαμπ έμειναν για περίπου μία ώρα, με την 16χρονη να πίνει ένα ποτό. Μόλις αισθάνθηκε αδιαθεσία, ζήτησε από τις φίλες της να βγουν έξω. Κάθισαν στα σκαλοπάτια πολυκατοικίας δίπλα στο κλαμπ και ξαφνικά κατέρρευσε.

“Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ‘Σαγαπώ‘ προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ”, ανέφερε στο STAR φίλη της 16χρονης.

Το “μπαλάκι” ευθυνών για τον θάνατο της 16χρονης

Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Υγείας και η Ελληνική Αστυνομία αντάλλαξαν ευθύνες για τη μη άμεση ενημέρωση του 100, ενώ ο πατέρας της δήλωσε τον θάνατό της δέκα ώρες αργότερα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε πως έπρεπε να είχε γίνει απευθείας ειδοποίηση της Άμεσης Δράσης.

Από τις υπηρεσίες Υγείας διαρρέεται πάντως ότι ένας υπάλληλος του νοσοκομείου “Ευαγγελισμός” κάλεσε στο σταθερό τηλέφωνο του Α.Τ. Συντάγματος και μίλησε με συγκεκριμένο αξιωματικό. Μάλιστα, αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο του αξιωματικού.

Την ίδια στιγμή, από την Ελληνική Αστυνομία, λένε, πως πράγματι εκείνη την νύχτα είχε υπηρεσία ο συγκεκριμένος αξιωματικός, ωστόσο δεν επικοινώνησε με το νοσοκομείο για το περιστατικό με την 16χρονη και τον θάνατό της.

Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά το κλαμπ και πραγματοποιεί ελέγχους στα ποτά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε νοθεία, ενώ το τραγικό περιστατικό επαναφέρει το ζήτημα της ανεξέλεγκτης πρόσβασης ανηλίκων στο αλκοόλ και τη νυχτερινή διασκέδαση.