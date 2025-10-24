Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Θρήνος, ερωτήματα και κενά – Από το πάρτι στο μοιραίο κλαμπ, κομβικές οι μαρτυρίες φίλων της

Παρά τις αποκαλύψεις που έρχονται στο “φως” για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής, παραμένουν πολλά κενά και κρίσιμα ερωτήματα αναπάντητα.

Το άτυχο κορίτσι, διασκέδαζε με φίλους της σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί επί της οδού Δεκελέων και κάποια στιγμή βγήκε έξω γιατί δεν αισθανόταν καλά. Εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά, κατέρρευσε και άφησε την τελευταία της πνοή.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έφτασε στο σημείο λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, διακομίστηκε στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, ωστόσο παρόλο που οι γιατροί επί 1,5 ώρα επιχειρούσαν να την επαναφέρουν, δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε την Κυριακή από τον πατέρα της ανήλικης, κάτι που διαψεύδει με ανακοίνωσή του το νοσοκομείο. Η ουσία όμως είναι ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την έρευνα.

Τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης κάνουν λόγο για πνευμονικό οίδημα, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου της ανήλικης θα αποκαλύψουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, που είναι σε εξέλιξη.

“Η πνευμονική εμβολή φαίνεται να είναι η τελική αιτία θανάτου, όμως περιμένουμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να έχουμε πλήρη εικόνα”, δήλωσε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

Οι φίλοι της 16χρονης στις καταθέσεις τους έχουν αναφέρει ότι επισκέφθηκαν δύο χώρους διασκέδασης, ενώ νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί σε σπίτι.

Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η ανήλικη μαζί με τους φίλους της να μπαίνουν σε μίνι μάρκετ στο Γκάζι. Ψωνίζουν, στη συνέχεια βγαίνουν από το κατάστημα και κατευθύνονται προς το κλαμπ της οδού Δεκελέων.

Σύμφωνα όμως με τις καταθέσεις των τριών φίλων της, είχε προηγηθεί διασκέδαση σε ένα ακόμη μαγαζί. “Ναι, το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την… Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε, ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, η Άννα κατέρρευσε” είπε φίλη της.

Ακόμα πιο πριν, η παρέα βρισκόταν σε φιλικό σπίτι στην Καλλιθέα για πάρτι γενεθλίων. Έπειτα, πήγαν σε μια κάβα και στη μετέπειτα στο κλαμπ στο Γκάζι. Σημειώνεται ότι στην κάβα μπήκαν οι ενήλικες φίλες της 16χρονης, προκειμένου να μπορέσουν να προμηθευτούν αλκοολούχα ποτά, ενώ η ανήλικη αγόρασε τσιγάρα παρά την απαγόρευση πώλησης σε ανηλίκους.

Επίσης, πως κατέθεσε φίλη της, η άτυχη κοπέλα είχε πει στους γονείς της ότι θα πάει να κοιμηθεί στο σπίτι φίλη της και όχι πως θα βγει με την παρέα της.

Στο μοιραίο κλαμπ έμειναν για περίπου μία ώρα, με την 16χρονη να πίνει ένα ποτό. Μόλις αισθάνθηκε αδιαθεσία, ζήτησε από τις φίλες της να βγουν έξω. Κάθισαν στα σκαλοπάτια πολυκατοικίας δίπλα στο κλαμπ και ξαφνικά κατέρρευσε.

“Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ‘Σαγαπώ‘ προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ”, ανέφερε στο STAR φίλη της 16χρονης.

Ο πατέρας της 16χρονης, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος που ενημέρωσε την ΕΛΑΣ για το περιστατικό, ανέφερε ότι το κορίτσι του δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας πέραν ενός ελαφριού φυσήματος στην καρδιά: ¨”Ήταν λίγο υπέρβαρη και έπρεπε να προσέχει. Στο νοσοκομείο της έδωσαν αντίδοτο για αλκοόλ και ναρκωτικά, έκαναν ό,τι έπρεπε. Δεν έχω κάτι επίσημο. Το μόνο επίσημο πλέον που έχω στα χέρια μου είναι η φωτογραφία της κόρης μου”.

Η έρευνα που καθυστέρησε και το “μπαλάκι” ευθυνών

Όπως έγινε γνωστό, ελήφθησαν δείγματα αλλά με καθυστέρηση από τα σημεία όπου διασκέδαζε η 16χρονη τα οποία έχουν φτάσει στο Χημείο του Κράτους προς ανάλυση. Ωστόσο, είναι αμφίβολο αν τα δείγματα αυτά θα δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις και αυτό γιατί χάθηκε πολύτιμος χρόνος κατά την συλλογή των δειγμάτων αυτών από τις Αρχές.

Αυτό που θα αναζητήσουν οι αναλυτές του Γενικού Χημείου του κράτους είναι εάν στα ποτά αυτά υπάρχει μαθανόλη ή άλλοι τοξικοί διαλύτες.

Την ίδια ώρα, θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με το πότε και από ποιον ενημερώθηκε η Αστυνομία για το τραγικό συμβάν.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο πατέρας της κοπέλας γνωστό, πήγε μόνος του νωρίς το μεσημέρι στο τμήμα της Ομονοίας, με την αναγγελία θανάτου της κόρης του.

Από την ώρα που ο πατέρας πήγε εκεί και ενημερώθηκε και η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, άρχισε και το “γαϊτανάκι”για το ποιος ενημέρωσε, πότε ενημέρωσε και αν ενημέρωσε.

Από τις υπηρεσίες Υγείας διαρρέεται ότι ένας υπάλληλος του νοσοκομείου “Ευαγγελισμός” κάλεσε στο σταθερό τηλέφωνο του Α.Τ. Συντάγματος και μίλησε με συγκεκριμένο αξιωματικό. Μάλιστα, αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο του αξιωματικού.

Την ίδια στιγμή, από την Ελληνική Αστυνομία, λένε, πως πράγματι εκείνη την νύχτα είχε υπηρεσία ο συγκεκριμένος αξιωματικός, ωστόσο δεν επικοινώνησε με το νοσοκομείο για το περιστατικό με την 16χρονη και τον θάνατό της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, όπως λένε από την ΕΛ.ΑΣ., ο αξιωματικός υπηρεσίας με δική του πρωτοβουλία πήρε τηλέφωνο στον “Ευαγγελισμό” για δύο διαφορετικές υποθέσεις, που δεν είχαν σχέση με την 16χρονη, αλλά εκκρεμούσαν, και ήθελε να ενημερωθεί.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι: “Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη”.

Στο μεταξύ, ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση της 1ης ΥΠΕ Αττικής σχετικά με το περιστατικό. Σε αυτή επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι “κατά τον χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση».

Επίσης σε άλλο σημείο επισημαίνει ότι «με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου” δίνοντας έτσι απάντηση στο εάν το νοσοκομείο ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές.