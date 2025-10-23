Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης – Το βίντεο με τις τελευταίες της στιγμές και όσα είπαν οι φίλοι της για το μοιραίο βράδυ

Σε πνευμονική εμβολή οφείλεται, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος της 16χρονης που κατέρρευσε και πέθανε έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στη σορό της16χρονης απέδειξε ως αιτία θανάτου την πνευμονική εμβολή, η οποία μπορεί να προήλθε από κατανάλωση αλκοόλ η κατανάλωση αλκοόλ και άλλων ουσιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, περισσότερο φως θα ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις που είναι σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται και το εάν η άτυχη κοπέλα αντιμετώπιζε κάποιο παθολογικό πρόβλημα.

Εν τω μεταξύ, σε νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η 16χρονη λίγη ώρα πριν από την τραγωδία, την ώρα που ψωνίζει από ψιλικατζίδικο, ενώ απεικονίζεται και η είσοδός της στο κλαμπ:

Την ίδια ώρα αστυνομικοί του τμήματος Ανηλίκων, που διερευνούν την υπόθεση, προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ και να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια θανάτου της ανήλικης.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν κατασχέσει αλκοολούχα ποτά από το κλαμπ, που αναλύονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να διαπιστωθεί αν ήταν νοθευμένα.

Επίσης, κομβικά είναι όσα κατάθεσαν οι φίλοι της ανήλικης, που διασκέδαζαν μαζί της το μοιραίο βράδυ.

Οι τρεις φίλοι του αδικοχαμένου κοριτσιού φέρεται να είπαν αστυνομικούς ότι πριν πάνε στο επίμαχο κλαμπ στο Γκάζι, βρίσκονταν σε ένα άλλο μπαρ όπου είχαν καταναλώσει αλκοόλ, ενώ στην παρέα βρισκόταν κι ένας ενήλικας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τους ίδιους, στο νυχτερινό μαγαζί, έξω από το οποίο η 16χρονη πέθανε, είχε πιει μια βότκα. Όπως έχει γίνει γνωστό, κάποια στιγμή η ανήλικη ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε έξω και κατέρρευσε στη μέση του δρόμου.

Άμεσα, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στον “Ευαγγελισμό”, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να επανέλθει στη ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER έχει αποτυπωθεί η στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχει παραλάβει το άτυχο κορίτσι και το μεταφέρει στο νοσοκομείο:

Γκάζι: Αλληλοδιαψεύδονται ΕΛΑΣ και υπ. Υγείας για τον θάνατο της 16χρονης

Κι ενώ η οικογένεια της 16χρονης θρηνεί και αναζητά απαντήσεις, ΕΛΑΣ και υπουργείο Υγείας αλληλοδιαψεύδονται για το πότε και πώς ενημερώθηκαν οι διωκτικές αρχές για το συμβάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πρώτη στιγμή είχε γίνει γνωστό πως η Αστυνομία ενημερώθηκε από τον ίδιο τον πατέρα της 16χρονης το μεσημέρι της Κυριακής, όταν πήγε στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας, με την αναγγελία θανάτου του κοριτσιού. Στη συνέχεια, ενημερώθηκε η διοίκηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών που ανέθεσε την υπόθεση στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων και άρχισε άμεσα η προανάκριση.

ΕΛΑΣ: «Μας ενημέρωσε ο πατέρας»

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη».

Γεωργιάδης: «Το νοσοκομείο ενημέρωσε την Αστυνομία»

Νωρίτερα, μιλώντας στο Action 24, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης, υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την Αστυνομία».

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη έφτασε σε 7 λεπτά στο Γκάζι. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και τα φάρμακα, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή. Η προσπάθεια ενημέρωσης της Αστυνομίας έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ».

Δημογλίδου: «Δεν προκύπτει τηλεφωνική κλήση ούτε από γιατρό ούτε από πολίτη»

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε μιλώντας στο ΣΚΑΪ πως: «Δεν προκύπτει τηλεφωνική κλήση ούτε από γιατρό ούτε από πολίτη στο κέντρο της Άμεσης Δράστης (στο 100). Μετά από δική μας έρευνα δεν προκύπτει ούτε τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιο αστυνομικό τμήμα είτε με της Ομόνοιας είτε με του Συντάγματος. Δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν έχει γίνει επικοινωνία. Σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής δικονομίας, το νοσοκομείο υποχρεούται να ενημερώσει αστυνομική ή εισαγγελική αρχή όταν διαπιστώνει κάποια αξιόποινη πράξη ή ύποπτο θάνατο. Δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση χωρίς όμως να μπορώ να επιβεβαιώσω αν έχει γίνει κλήση σε σταθερό τηλέφωνο σε κάποια αστυνομική υπηρεσία. Στο παρελθόν έχουμε δει περιστατικά κατά τα οποία και το ΕΚΑΒ επικοινωνεί με την αστυνομία».

«Η αστυνομία ενημερώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι από τον πατέρα της 16χρονης. Στη συνέχεια ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας και έγινε έρευνα στην επιχείρηση που διασκέδαζε η 16χρονη. Έγινε λήψη δειγμάτων για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν νοθευμένα ποτά» κατέληξε.

Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ για τη 16χρονη

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ και του Ευαγγελισμού τονίζεται ότι από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα στην περίπτωση της 16χρονης, που δυστυχώς κατέληξε. Η ανήλικη είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης στην περιοχή Γκάζι.

Από τον νοσηλευτή βάρδιας πραγματοποιήθηκε κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος και κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους. Επίσης, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν άπνοη, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από τον νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας-νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».