Τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Θήβας – Λιβαδειάς: Νεκρός οδηγός αγροτικού που συγκρούστηκε με φορτηγό

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε 56χρονος αλλοδαπός από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, συνεπεία τροχαίου στο 9ο χλμ. της Εθνικής οδού, Θήβας – Λιβαδειάς.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 1 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 07:00

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Κινητοποιήθηκαν 8 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θήβας.

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε αλλοδαπός από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, συνεπεία τροχαίου, στο 9ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θήβας – Λιβαδειάς, με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 #οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες το Ι.Χ.Ε. αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό.

Οι Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον 56χρονο από το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, χωρίς τις αισθήσεις του, με χρήση διασωστικού εξοπλισμού.

Στην συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.