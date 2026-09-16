Κηφισιά: Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στον Ηλεκτρικό

Από αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ/Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη βραδινές ώρες της 14-9-2026 εντός συρμού του ηλεκτρικού στον Σταθμό Η.Σ.Α.Π. της Κηφισιάς, 20χρονος, ο οποίος παρίστανε τον αστυνομικό σε συρμό του ηλεκτρικού.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς για αντιποίηση Αρχής και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο αστυνόμευσης των μέσων μαζικής μεταφοράς για την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των επιβατών, μετά από διακριτική επιτήρηση, εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 20χρονο, ο οποίος προέβαινε σε αντιποίηση Αρχής, προσποιούμενος τον αστυνομικό και φέροντας αστυνομική περιβολή και εξοπλισμό.

Κατόπιν έρευνας των ανωτέρω αστυνομικών, στην κατοχή του 20χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αναδιπλούμενος σουγιάς,

πλαστική θήκη όπλου,

θήκη γεμιστήρα και

ασύρματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.