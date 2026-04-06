Τέμπη: Το υλικό που κατασχέθηκε από τον δικαστικό πραγματογνώμονα – «Δείχνει το μπάζωμα» λένε οι δικηγόροι συγγενών (εικόνες +βίντεο)

Ντοκουμέντα τα οποία διατηρούσε δικαστικός πραγματογνώμονας και ήρθαν για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας παρουσιάστηκαν στην δίκη των Τεμπών.

Το υλικό αυτό δόθηκε σε συνηγόρους προς υποστήριξη της κατηγορίας με απόφαση του δικαστηρίου λίγο πριν η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας τιναχθεί στον αέρα.

Η συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας Βάσω Πανταζή δήλωσε σήμερα: «Για πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας πλέον, έστω και από τα αντίγραφα της ελληνικής αστυνομίας, βίντεο, φωτογραφίες και υλικό από drone που πήραν οι πραγματογνώμονες τις πρώτες ώρες του εγκλήματος, και τα οποία στοιχεία αποδεικνύουν το λεγόμενο μπάζωμα που φωνάζουν οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει τρομακτική αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος.

Σκοπεύουμε αυτό το υλικό να το διαβάσουμε και στις δικογραφίες που αφορούν τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμανλή. Φυσικά θα το προσκομίσουμε και ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου».

Όσον αφορά όσα είπε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και συγγενής θύματος: «Υπάρχει όντως σημαντικό υλικό το οποίο έχει να κάνει κυρίως με τη δικογραφία του μπαζώματος. Υπάρχουν βίντεο και φωτογραφικό υλικό το οποίο δείχνει σχεδόν καρέ καρέ με ημεροχρονολογίες πώς έγινε εν πάση περιπτώσει, αυτή η διαδικασία του μπαζώματος».

H Στέλλα Βαλάνη, δικηγόρος της οικογένειας Τιλκερίδη, δήλωσε ότι η πλευρά της κατηγορίας διαθέτει πλέον σημαντικά ενισχυμένο αποδεικτικό υλικό, το οποίο – όπως υποστηρίζει – δεν είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία κατά τη διάρκεια της πολυετούς ανάκρισης.

Να θυμίσουμε ότι θέμα του λεγόμενου μπαζώματος ξεκίνησε να συζητείται από τη στιγμή που βγήκαν οι φήμες περί «παράνομου, άγνωστου καυσίμου» στην εμπορική αμαξοστοιχία, προκειμένου να εξηγηθεί η πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Παρά τα αντίθετα πορίσματα των επιστημόνων, συγγενείς στηρίζονται στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που μιλούσε για πιθανή ύπαρξη καύσιμης ύλης στη δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ένα κομμάτι του χώρου της τραγωδίας χρειάστηκε να στρωθεί με κροκάλα, προκειμένου να μπορέσουν οι πατήσουν οι γερανοί που σήκωσαν τα βαγόνια αναζητώντας νεκρούς και τραυματίες από τη σύγκρουση.

Δείτε ορισμένες από τις φωτογραφίες: