Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα “εξαφανισμένα” βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Συνεχίζεται σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η δίκη για την υπόθεση σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και διατήρησης του βιντεοληπτικού υλικού από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία είχε διακοπεί στις 13 Οκτωβρίου, επειδή απουσίαζαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων, ενώ είχε απορριφθεί αίτημα αναβολής από το δικαστήριο.

Κατόπιν πρότασης της εισαγγελέα, το δικαστήριο είχε διατάξει την αυτοπρόσωπη παρουσία όλων των κατηγορουμένων στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς στην προηγούμενη δικάσιμο παρών ήταν μόνον ο πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ.

Κατηγορούμενοι είναι επίσης ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ (2023–2025) και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Interstar Security, οι οποίοι φέρονται ότι δεν προσκόμισαν στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη το βιντεοληπτικό υλικό από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, απ’ όπου αναχώρησε η αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, καθώς και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στους ψηφιακούς σκληρούς δίσκους τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα.