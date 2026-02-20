Τέμπη: Η εισαγγελέας ακύρωσε τρεις εκταφές θυμάτων – Δεν συμφωνούν οι συγγενείς με τη διαδικασία

Σημαντικές εξελίξεις είχαμε στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών καθώς η αρμόδια εισαγγελέας Αικατερίνη Παπαϊωάννου η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία των εκταφών ακύρωσε τρεις εκταφές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί συγγενείς δεν συμφωνούν με την διαδικασία εκταφής και τον τρόπο που γίνεται. Η διαμαρτυρία τους αφορά την επιλογή των εργαστηρίων τα οποία θα εξετάσουν τα δείγματα.

Οι συγγενείς ζητούν εργαστήρια εκτός Ελλάδας για να εξεταστούν τόσο το DNA όσο και οι ιστολογικές εξετάσεις και η Δικαιοσύνη επιλέγει εγχώρια εργαστήρια που κάνουν μόνο τεστ DNA.

Εξώδικο κατά της Εισαγγελέα Λάρισας από συγγενείς

«Αναδεικνύουμε όλες τις πτυχές του αδιαμφισβήτητου δόλου σας» τονίζουν για τη «συνοπτική, κολοβή και σκανδαλώδη εκταφή» οι γονείς της Μάρθης Ψαροπούλου και της Φραντζέσκας Μπέζα που βρήκαν τραγικό θάνατο στο έγκλημα των Τεμπών, με εξώδικο κατά της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνης Παπαϊωάννου, του διοικητή του Α.Τ. Πυλαίας – Χορτιάτη, της καθηγήτριας Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Λήδας Κοβάτση και δύο ιατροδικαστών του ΑΠΘ.

Ειδικότερα, με το εξώδικο που παραδόθηκε το πρωί της Παρασκευής, Αντώνης Ψαρόπουλος, Μαρία Καρυστιανού, Δημήτρης Μπέζας, Φωτεινή Κοκκάλα, καταγγέλλουν τη «fast track» και «παράτυπη διαδικασία εκταφής» και ζητούν ορισμό πραγματογνωμόνων και διαπιστευμένων εργαστηρίων από το εξωτερικό «ικανών και κατάλληλων να διενεργήσουν τις εξετάσεις».

«Θα ασκήσουμε όλα τα δικαιώματά μας εναντίον όλων υμών, οι οποίοι μη έχοντας ούτε ιερό, ούτε όσιο τολμήσατε σε εκδήλωση άκρως αήθους συμπεριφοράς ναασελγήσετε πάνω στη μνήμη των παιδιών μας», σημειώνουν.

«Είναι μάλιστα τόσο έντονη η επίταση του δόλου σας που σήμερα προ μισής ώρας μας κοινοποιήσατε ότι θα διενεργηθεί αυτή η συνοπτική, κολοβή και σκανδαλώδης εκταφή των παιδιών μας το Σάββατο, 21.02.2026, ήτοι μας ειδοποιήσατε με μεσολάβηση μίας εργάσιμης ημέρας, προφανώς για να μην προλάβουμε να αντιδράσουμε και να μην υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος για να είναι παρόντες οι τεχνικοί σύμβουλοί μας, ήτοι η κα. Lucina Hackman, η οποία ως γνωρίζετε από τον Νοέμβριο του 2025 και οι ίδιοι αναγράφετε, είναι καθηγήτρια Ιατροδικαστικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Νταντί της Σκωτίας», σημειώνουν.

Προσθέτουν δε: «Υποχρεούστε όπως έστω και την ύστατη στιγμή, σε εκδήλωση έμπρακτης μεταμέλειας, πράξετε τα αναγκαία ώστε να ανακληθούν τα σημερινά έγγραφα του 2ου εξ υμών για τη διενέργεια της fast track εκταφής των παιδιών μας, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου».