Τέμπη: Προσφυγή συγγενών θυμάτων κατά της εισαγγελικής παραγγελίας για την εκταφή εννέα σορών

Κατά εισαγγελικής παραγγελίας θα προσφύγουν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, για την εκταφή εννέα σορών μέσα στην εβδομάδα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ σε ρεπορτάζ της, οι συγγενείς κάνουν λόγο για «εμπαιγμό και πρόκληση, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν ζητηθεί, δεν μπορούν να γίνουν στη χώρα μας».

Ο σύλλογος πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών αποκάλυψε με έρευνα του ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν εργαστήρια τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν τις απαιτούμενες χημικές και βιοχημικές εξετάζουν που ζητάνε οι οικογένειες των 57 νεκρών.

Μάλιστα υποστηρίζουν ότι σύμφωνα με την εντολή της Εισαγγελία Εφετών Λάρισας πρέπει να καθοριστούν τα εργαστήρια εντός της ελληνικής επικράτειας όπου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις μετά τις εκταφές, θα διενεργηθούν αποκλειστικά αναλύσεις DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων και όχι εξειδικευμένες βιοχημικές ή χημικές εξετάσεις.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ζητά να έχουν ολοκληρωθεί οι εκταφές εννέα θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη. Η διαδικασία δεν ξεκίνησε παρότι η Εισαγγελία έχει εγκρίνει τα αιτήματα εδώ και τέσσερις μήνες, διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εξειδικευμένα εργαστήρια για τις απαιτούμενες εξετάσεις- κάτι που έχουν επιβεβαιώσει τέσσερα πανεπιστήμια.

Επίσης δόθηκε δόθηκε προθεσμία δύο ημερών για τον ορισμό χημικών πραγματογνωμόνων που θα συνδράμουν τους ιατροδικαστές. Τονίζεται ότι οι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν είναι ίδιες με εκείνες που πραγματοποιήθηκαν στους μηχανοδηγούς των δύο αμαξοστοιχιών: τοξικολογικές, ιστολογικές και DNA.