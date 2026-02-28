Τέμπη: Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά το συλλαλητήριο (Εικόνες & Βίντεο)

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Σύνταγμα, έπειτα από το συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ειδικότερα, άγνωστοι επιτέθηκαν εναντίον αστυνομικών δυνάμεων με μπουκάλια και πέτρες, οι οποίες απάντησαν με ρίψη κρότου λάμψης.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν μόλις ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, όπου ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο και ο κόσμος αποχωρούσε ειρηνικά. Ξαφνικά υπήρξε έντονη κινητοποίηση από την ΕΛΑΣ, διότι μία ομάδα κουκουλοφόρων τους επιτέθηκε με πέτρες και μπουκάλια.