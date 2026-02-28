Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά το συλλαλητήριο (Εικόνες & Βίντεο)

Άγνωστοι επιτέθηκαν εναντίον αστυνομικών δυνάμεων

Τέμπη: Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά το συλλαλητήριο (Εικόνες & Βίντεο)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Αναστασία Ξυδιά
UPD: 15:35

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Σύνταγμα, έπειτα από το συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ειδικότερα, άγνωστοι επιτέθηκαν εναντίον αστυνομικών δυνάμεων με μπουκάλια και πέτρες, οι οποίες απάντησαν με ρίψη κρότου λάμψης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα επεισόδια ξεκίνησαν μόλις ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, όπου ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο και ο κόσμος αποχωρούσε ειρηνικά. Ξαφνικά υπήρξε έντονη κινητοποίηση από την ΕΛΑΣ, διότι μία ομάδα κουκουλοφόρων τους επιτέθηκε με πέτρες και μπουκάλια.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Οι αστυνομικοί απάντησαν με τη χρήση κρότου λάμψης, ενώ έπειτα ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό και έγιναν 174 προσαγωγές εκ των οποίων οι 11 έγιναν συλλήψεις.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ