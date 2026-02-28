Σύνταγμα: Πλήθος κόσμου τιμά τα Τέμπη – Τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία (Εικόνες & Βίντεο)

Ξεκίνησε το συλλαλητήριο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που έγινε πριν τρία χρόνια και στοίχισε τη ζωή 57 ανθρώπων.

Σημειώνονται κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς σωματεία και εργατικά κέντρα προχωρούν σε 24ωρες απεργίες και οργανώνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Δράσεις πραγματοποιούνται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε πολλές ακόμη πόλεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Κεντρικά αιτήματα των κινητοποιήσεων είναι η απόδοση τιμής στα θύματα, η ενίσχυση των δημόσιων και ασφαλών μεταφορών, καθώς και η διεκδίκηση δικαιοσύνης και ουσιαστικών πολιτικών αλλαγών.

Σημειώνεται ότι η σημερινή επέτειος των Τεμπών έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 23 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την υπόθεση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων, η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Σύμφωνα με την Τροχαία έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας ενώ ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες αναμένεται να εφαρμοστούν επιπρόσθετες ρυθμίσεις.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Πάνος Ρούτσι: «Είμαστε εδώ για ακόμη μία φορά»

Κατά την άφιξη του στον χώρο της συγκέντρωσης ο Πάνος Ρούτσι είπε: «Είμαστε εδώ ξανά μετά από τρία χρόνια. Τρία χρόνια πόνου, οργής και αγώνα. Και σήμερα, για ακόμη μία φορά, θα αποδείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι και ότι δεν θα σταματήσουμε μέχρι να βρούμε τη δικαίωση για τα παιδιά μας, για τους ανθρώπους μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επισήμανε ότι έχει καθοριστική σημασία το θέμα των εκταφών, καθώς μπορεί να αποκαλύψει όσα παραμένουν κρυφά εδώ και τρία χρόνια. «Το κομμάτι των εκταφών είναι αυτό που θα αποδείξει όσα προσπαθούν να κρύψουν. Γι’ αυτό και δεν θέλουν να γίνουν. Εμείς όμως θα επιμείνουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης εξέφρασε ανησυχία για τα διαρκή εμπόδια που αντιμετωπίζουν. «Βλέπω διαρκώς εμπόδια μπροστά μας. Και σήμερα θα φανεί αν θα μας επιτρέψουν να πραγματοποιήσουμε ειρηνικά τη συγκέντρωσή μας», σημείωσε, καταλήγοντας πως «στο τέλος θα αποδειχθεί ότι το κράτος δολοφονεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιρέλα Ρούτσι: «Θα παλέψουμε όλοι για να μπουν φυλακή»

Η Μιρέλα Ρούτσι, η μητέρα του Ντένις, έκανε μια ιδιαίτερα φορτισμένη δήλωση από το Σύνταγμα, ανήμερα της επετείου των τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών.

«Τρία χρόνια για εμάς είναι σαν τρεις ώρες, τρία λεπτά, σα να ήταν χθες. Κάθε μέρα πλέον δεν έχουμε αγώνα, έχουμε έναν ανοιχτό πόλεμο. Πόλεμο τον οποίο κήρυξαν αυτοί με τη στάση τους, τη συμπεριφορά τους. Μας αντιμετωπίζουν σαν ένα τίποτα. Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας» δήλωσε αρχικά και προσέθεσε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εδώ θα είμαστε, κάθε μέρα, όλοι, και θα παλέψουμε για τα παιδιά μας. Όλοι μας έχουμε δύναμη, ο αγώνας τώρα ξεκινάει, γιατί οι δίκες τώρα είναι μπροστά μας. Είμαστε έτοιμοι, γιατί δεν είναι δίκες απλά, είναι στημένες δίκες. Δεν υπάρχει η κατηγορία που πρέπει. […] Θα παλέψουμε όλοι για να μπουν στη φυλακή. Είναι απαράδεκτο εδώ καια τρία χρόνια τώρα όλοι να κάνουν τη ζωή τους ελεύθερα, ανεπηρέαστα και συνεχίζουν σα να μην έχει συμβεί τίποτα. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι θα πρέπει να είμαστε σαν κοινωνία δυνατοί. Γιατί δεν είναι μόνο τα Τέμπη, είναι το πώς μας διαχειρίζονται σαν κοινωνία, σαν ανθρώπους. Πρέπει να είμαστε δυνατοί, όρθιοι και να παλεύουμε για τα δικαιώματά μας».

Τέμπη: Κόσμος αφήνει λουλούδια στο σημείο του δυστυχήματος

Σήμερα πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις σε περισσότερες από 80 περιοχές, τιμώντας τη τρίτη επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη, που έχει μείνει γνωστή ως «μαύρη» για την Ελλάδα. Εκτός από τις διαδηλώσεις, το ενδιαφέρον όλων είναι επικεντρωμένο από το πρωί στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο χώρο συγκεντρώνονται από νωρίς πολίτες, οι οποίοι στέκονται σε σιγή μπροστά στο μνημείο και τα αναμνηστικά, αφήνοντας ένα λουλούδι προς τιμήν των θυμάτων. Πηγή: Eurokinissi Πηγή: Eurokinissi

Πώς κινούνται τα μέσα

Θα συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Σιδηρόδρομος – Προαστιακός

Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου. Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 9:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.

Λεωφορεία – Τρόλεϊ

Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα Λεωφορεία και Τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.

Επίσης, αναμένεται να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια τους, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων.

Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Όσον αφορά την Θεσσαλονίκη, 6 σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 10:00 το πρωί.

Σιδηροδρομικός Σταθμός Δημοκρατίας Βενιζέλου Αγίας Σοφίας Πανεπιστήμιο Σιντριβάνι

Λόγω της «μαύρης» επετείου, ομοσπονδίες και σωματεία ανακοίνωσαν απεργίες. Μεταξύ αυτών, ΓΣΕΕ, Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας, Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, Ομοσπονδία Οικοδόμων, Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών