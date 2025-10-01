Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δεκτή η αίτηση του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή του γιου του – Αφορά μόνο ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA

"Όχι" στη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων

Τέμπη: Δεκτή η αίτηση του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή του γιου του – Αφορά μόνο ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:08

Με παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας διατάσσεται η εκταφή του γιου του Παύλου Ασλανίδη, Δημήτρη, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Η εισαγγελική παραγγελία, που διαβιβάστηκε στην αστυνομία για εκτέλεση, αφορά μόνο σε ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA και όχι τη διενέργεια άλλων εξειδικευμένων εξετάσεων για τα αίτια θανάτου, όπως ζητούσε ο πατέρας του Δημήτρη Ασλανίδη.

Με την παραγγελία της η εισαγγελέας έκανε δεκτή την αίτηση που είχε υποβάλει ο Παύλος Ασλανίδη, μέσω του δικηγόρου του Γιάννη Μαντζουράνη, ζητώνταςς την εκταφή της σορού του γιου του προκειμένου να ταυτοποιηθούν πέντε από τα οκτώ όργανα τεμάχια που παραδόθηκαν στην οικογένεια και έχουν δοθεί προς ταφή.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη παραγγελία είχε δώσει η εισαγγελία και για τον γιο του απείρου πείνας Πάνου Ρούτσι, ενώ με βάση τη διάταξη της προέδρου εφετών απορρίφθηκαν όλα τα αιτήματα για τη διενέργεια τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων.

