Συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι: “Ντενούκο μου δεν θα σταματήσω να παλεύω”

Σε μία συγκινητική ανάρτηση με αναφορά στον αδικοχαμένο γιο του που έχασε την ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών προχώρησε ο Πάνος Ρούτσι σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη (8/4).

Αναλυτικά, ο κ. Ρούτσι αναφέρει στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα: «Σήμερα θα έκλεινες τα 26… Και αντί για ζωή, όνειρα και μέλλον, υπάρχει ένα τεράστιο “γιατί”». Και συνέχισε: «Αγόρι μου, κάθε λεπτό είσαι στο μυαλό μας και μας λείπεις πάρα πολύ. Η ταπεινότητα και η καθαρότητα της ψυχής σου ήταν αυτό που όλοι σε θυμούνται.

Κάποιοι συνεχίζουν σαν να μην έγινε τίποτα. Κάποιοι δεν έχουν μπει φυλακή εκεί που θα έπρεπε. Ντενουκο μου να ξέρεις ότι δεν θα σταματήσω να παλεύω, μέχρι να μπει και ο τελευταίος στη φυλακή, και δεν είμαι μόνος μου…είναι όλοι η κοινωνία που θέλει να τιμωρηθούν οι Εγκληματίες».

Όπως ακόμη έγραψε στη συνέχεια: «Δεν σταματάμε να ζητάμε αλήθεια και δικαιοσύνη για όλα τα αγγελούδια που έφυγαν μακριά μας.

Χρόνια πολλά εκεί που είσαι, Αγγελούδι μου. Η μνήμη σου είναι φωνή. Και αυτή η φωνή δεν θα σιγήσει ποτέ. Κράτα και μια θέση για μένα εκεί, κάποια μέρα ανταμωθούμε και θα είμαστε πάλι μαζί, όπως παλιά!!

Σε αγαπάμε τόσο πολύ», καταλήγει ο Πάνος Ρούτσι στην ανάρτηση του.