Τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μητροπολίτη Κορίνθου κυρού Διονυσίου

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε σήμερα, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, η εξόδιος ακολουθία του μητροπολίτη Κορίνθου κυρού Διονυσίου.

Της εξοδίου ακολουθίας προεξήρχε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, με τη συμμετοχή πλειάδας ιεραρχών.

Επικήδειο λόγο εκφώνησε ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καραμούζης, ο οποίος τόνισε: «Κήρυξε σε όλη του την ζωή Χριστόν Εσταυρωμένον και Αναστάντα… Αγωνίστηκε να μορφώσει τον Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων».

«Μαζί σας μάθαμε τι σημαίνει να αγωνίζεσαι να γίνεσαι Άγιος του Θεού», επεσήμανε σε άλλο σημείο του λόγου ο π. Ιωάννης και αναφέρθηκε στον τελευταίο λόγο του μακαριστού κυρού Διονυσίου στην πανήγυρη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου τον περασμένο Μάιο στο Νέο Προκόπι: «Εκεί ακούσαμε να λέτε ότι ο άνθρωπος μπορεί να το λέει και να το εννοεί “Να είναι ευλογημένο”». Τέλος, ευχήθηκε: «Καλό παράδεισο, πάτερ Διονύσιε».

Τα συλλυπητήρια του πατριάρχη Αλεξανδρείας, Θεοδώρου, μετέφερε ο μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως Γαβριήλ.

Εκ μέρους του κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου επικήδειο λόγο εκφώνησε ο πρωτοσύγκελος επίσκοπος Κεγχρεών Αγάπιος.

Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, ακολούθησε νεκρική πομπή υπό τον παιανισμό της Φιλαρμονικής του Δήμου Κορινθίων και με τη συμμετοχή στρατιωτικού αγήματος από τη Σχολή Μηχανικού Λουτρακίου προς το Κοιμητήριο της Ζωοδόχου Πηγής Κορίνθου, όπου έγινε η ταφή του.

Παρέστησαν οι τοπικές πολιτικές, αυτοδιοικητικές και στρατιωτικές Αρχές, καθώς και πλήθος πιστών για να αποχαιρετίσουν τον μακαριστό μητροπολίτη τους, που ύστερα από πολύμηνη ασθένεια εκοιμήθη το βράδυ της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, σε ηλικία 73 ετών.