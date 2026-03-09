Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
ΕΛΛΑΔΑ

Ταύρος: Φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου – Διασωληνωμένος ένας 45χρονος (Φωτογραφίες)

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα

ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 08:35

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου ξέσπασε στις 4:35 τα ξημερώματα της Δευτέρας 9/3 στον Ταύρο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Μαραθώνος και αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, που περίπου δύο ώρες μετά κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό μερικό έλεγχο.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από το διαμέρισμα έναν άνδρα ηλικίας 45 ετών σε πολύ σοβαρή κατάσταση και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο άνδρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της φωτιάς διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.

ΕΛΛΑΔΑ

