Θρίλερ στο Μεταξουργείο: Από αυτό το κτίριο ανασύρθηκε η απανθρακωμένη γυναίκα (Φωτογραφίες)
Βρέθηκε από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς
Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού γυναίκας, που ανασύρθηκε απανθρακωμένη από εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο.
Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε από πυροσβέστες γύρω στις 23:00 της Τετάρτης 4/3, αφού κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο κτίριο της οδού Κέρκυρας.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στην περιοχή για τη διευκόλυνση του έργου των αρχών.
Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, ενώ προς το παρόν δεν έχει ταυτοποιηθεί η σορός της άτυχης γυναίκας.
