Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Μεταξουργείο: Από αυτό το κτίριο ανασύρθηκε η απανθρακωμένη γυναίκα (Φωτογραφίες)

Βρέθηκε από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς

Θρίλερ στο Μεταξουργείο: Από αυτό το κτίριο ανασύρθηκε η απανθρακωμένη γυναίκα (Φωτογραφίες)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού γυναίκας, που ανασύρθηκε απανθρακωμένη από εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε από πυροσβέστες γύρω στις 23:00 της Τετάρτης 4/3, αφού κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο κτίριο της οδού Κέρκυρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μεταξουργείο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στην περιοχή για τη διευκόλυνση του έργου των αρχών.

​Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, ενώ προς το παρόν δεν έχει ταυτοποιηθεί η σορός της άτυχης γυναίκας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ