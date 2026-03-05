Θρίλερ στο Μεταξουργείο: Από αυτό το κτίριο ανασύρθηκε η απανθρακωμένη γυναίκα (Φωτογραφίες)

Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού γυναίκας, που ανασύρθηκε απανθρακωμένη από εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε από πυροσβέστες γύρω στις 23:00 της Τετάρτης 4/3, αφού κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο κτίριο της οδού Κέρκυρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στην περιοχή για τη διευκόλυνση του έργου των αρχών. Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά την διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στο Μεταξουργείο Αττικής. Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 4, 2026

​Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, ενώ προς το παρόν δεν έχει ταυτοποιηθεί η σορός της άτυχης γυναίκας.