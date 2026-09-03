Σύρος: “Την ακινητοποίησε, το δεξί του χέρι ήταν γεμάτο αίματα” – Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας για την δολοφονία της 41χρονης διασώστριας

Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο.

Συγκεκριμένα, αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο Megα, περιγράφει όσα είδε υπογραμμίζοντας πως ο κατηγορούμενος είχε ακινητοποιήσει την γυναίκα με τα χέρια του, ενώ εκείνη φορούσε ακόμα τη μάσκα στο πρόσωπό της. Ταυτόχρονα, επισημαίνει πως τον είδε να κρατάει δύο μαχαίρια και παρατήρησε ότι το δεξί του χέρι ήταν μέσα στα αίματα.

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«Σηκώνομαι και κατεβαίνω τις σκάλες. Όταν φτάνω, βλέπω το άτομο με τη μάσκα στο πάτωμα, στις σκάλες, και ο… είναι ξαπλωμένος από πάνω της, κρατώντας τα χέρια της. Οπότε στην πραγματικότητα είχε τα χέρια της σταυρωμένα μπροστά της και εκείνος της κρατούσε τα χέρια και τραβούσε τα χέρια της. Ήταν ξαπλωμένη λίγο-πολύ μπρούμυτα, με το πρόσωπο προς τα κάτω», δήλωσε αρχικά ο αυτόπτης μάρτυρας.

Όπως επισημαίνει η διασώστρια βρισκόταν μέσα σε μία λίμνη αίματος.

«Είδα ένα μαχαίρι που ήταν γεμάτο αίματα»

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται από την πρώτη στιγμή ότι δεν μαχαίρωσε την 41χρονη κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ενώ ο δικηγόρος του επισημαίνει πως δεν κουβαλούσε μαχαίρια. Ωστόσο, ο αυτόπτης μάρτυρας υποστηρίζει πως είδε δύο μαχαίρια, το ένα βουτηγμένο στα αίματα και το άλλο καθαρό. «Βλέπω ένα μαχαίρι πεσμένο δίπλα τους στο πάτωμα, το οποίο ήταν γεμάτο αίματα και ήταν λυγισμένο. Δηλαδή, η λαβή ήταν λυγισμένη. Υπήρχε και άλλο ένα μαχαίρι πιο κάτω στις σκάλες, το οποίο ήταν ένα μεγάλο μαχαίρι, σαν μπαλτάς. Και αυτό ήταν καθαρό», είπε.

Ο ίδιος σημειώνει πως δεν είδε τον κατηγορούμενο να μαχαιρώνει την διασώστρια του ΕΚΑΒ, καθώς έφτασε στο σημείο λίγο μετά τη δολοφονία της. Ωστόσο, παρατήρησε πως το δεξί του χέρι ήταν μέσα στα αίματα. «Δεν είδα καθόλου αίμα, εκτός από το χέρι του. Το δεξί του χέρι ήταν γεμάτο αίματα», είπε.

Οι φωνές ξεσήκωσαν όλη τη γειτονιά

Ο αυτόπτης μάρτυρας θυμάται να ακούει πολύ δυνατές φωνές που ξεσήκωσαν ολόκληρη τη γειτονιά. «Ήταν μια πολύ ψηλή γυναικεία φωνή που ούρλιαζε. Μια παρατεταμένη κραυγή. Φώναζε κάτι που δεν κατάλαβα επειδή ήταν στα ελληνικά και δεν μιλάω ελληνικά. Τότε ακούω μια δεύτερη γυναικεία φωνή να ουρλιάζει. Και στη συνέχεια για πολύ λίγο άκουσε μια ανδρική φωνή να φωνάζει επίσης κάτι. Και μετά σιωπή».

Όπως αναφέρει για την γυναίκα του κατηγορούμενου «η σύζυγος του… ήταν επίσης εκεί ή μάλλον έτρεχε πέρα-δώθε, ενώ εκείνοι συνέχιζαν να ουρλιάζουν και μιλούσε στο τηλέφωνο, πιθανώς καλώντας ασθενοφόρο».

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Παράλληλα, πρόσθεσε πως «οι κραυγές ακούστηκαν μέσα στο σπίτι και σταμάτησαν πριν βγει από το σπίτι. Και μετά έφτασε η σύζυγος (του κατηγορούμενου) και δεν θυμάμαι ακριβώς αν του έδωσε εκείνη το τηλέφωνο, επειδή εκείνος κρατούσε το τηλέφωνο και ήταν σαν να έτρεμε».