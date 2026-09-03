Δημοσκόπηση Interview: Διατηρεί την πρωτιά η Νέα Δημοκρατία – Θετικό το 12% για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Νέα δημοσκόπηση διεξήγαγε η Interview για την εφημερίδα Political, με τα αποτελέσματα να καταδεικνύουν ότι η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο πρόβλημα για τους πολίτες και ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να έχει παγιωθεί στη δεύτερη.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά και την απόστασή της από το δεύτερο κόμμα. Παραμένει πρώτη με ποσοστό 26,3%, και ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ με 11,9%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελπίδα με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, οι Δημοκράτες με 1,5%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,4%, άλλο απαντά το 4,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 11%.

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Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ έχει ποσοστό 29,1%, η ΕΛΑΣ 15,5%, το ΠΑΣΟΚ 13,2%, η Ελληνική Λύση 9,4%, το ΚΚΕ 7%, η Ελπίδα 4,8%, η Φωνή Λογικής 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%, το ΜέΡΑ25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,8%, οι Δημοκράτες 1,8%, η Νίκη 0,7%, η Νέα Αριστερά 0,5% και 5,2% «άλλο».

Στην ερώτηση εξάλλου «ποιο από τα παρακάτω ζητήματα σας προκαλεί μεγαλύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που απευθύνεται μόνο σε ψηφοφόρους της ΝΔ που δηλώνουν αναποφάσιστοι ή επιλέγουν άλλο κόμμα, στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η ακρίβεια, με ποσοστό 27%. Το δεύτερο ζήτημα που αξιολογούν ψηλά οι πολίτες είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με ποσοστό 20% και ακολουθεί η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών με 19%.

Στην ερώτηση «αν η επόμενη κυβέρνηση μπορούσε να λύσει μέχρι τρία προβλήματα στην πρώτη διετία, ποια θα θέλατε να είναι αυτά;», στην προτεραιότητα των πολιτών βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας με 23%, η αντιμετώπιση της διαφθοράς με 12% και η αύξηση μισθών και συντάξεων και η απονομή της Δικαιοσύνης με 11%.

Ακολουθούν η δημόσια υγεία με 10%, η μείωση της φορολογίας με 8%, το Δημογραφικό με 8%, το στεγαστικό πρόβλημα με 7%, η Παιδεία με 5%, η δημόσια ασφάλεια με 4% και 1% απαντά άλλο.

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά;», το 5% απαντά «πολύ», το 7% «αρκετά», το 9% «λίγο», το 78% «καθόλου» και το 1% ΔΞ/ΔΑ.

Οι πολίτες ρωτήθηκαν «πόσο πιθανό είναι να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ;», το 80% απαντά «λίγο/καθόλου», το 15% «πολύ/αρκετά» και το 5% ΔΞ/ΔΑ.

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Στον ενδεχόμενο αν γίνονταν σήμερα εθνικές εκλογές, τι θα είχε ως κυρίαρχο στόχο η ψήφος τους, το 28% απαντά «να εκφράσει διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα συνολικά», το 27% «να ενισχύσει την αντιπολίτευση», το 24% «να επιβραβεύσει την κυβέρνηση», το 18% «να περιορίσει τη δύναμη της κυβέρνησης» και το 3% ΔΞ/ΔΑ.

Στην ερώτηση «τι θα θεωρούσατε ευρύτερη επιτυχία για τη χώρα μας μετά τις επόμενες εκλογές;», το 45% απαντά «μια σταθερή κυβέρνηση συνεργασίας», το 41% «μια κυβέρνηση συνεργασίας», το 12% «άλλο» και το 2% ΔΞ/ΔΑ.