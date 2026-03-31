Σύρος: Απίστευτο περιστατικό στο νοσοκομείο του νησιού – Άνδρας κυνηγούσε με μαχαίρι γυναίκα ασθενή στα επείγοντα

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, όταν άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε γυναίκα ασθενή, προκαλώντας αναστάτωση στο προσωπικό και τους παρευρισκόμενους.

Η επίθεση αποτράπηκε χάρη στην άμεση αντίδραση νοσηλεύτριας, η οποία αντιλήφθηκε τον δράστη και, με τη συνδρομή εργαζόμενης στην καθαριότητα, κατάφερε να κλείσει την πόρτα του τμήματος, εμποδίζοντάς τον να εισέλθει στον χώρο.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία, ωστόσο ο άνδρας διέφυγε πριν την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τη στιγμή του συμβάντος δεν υπήρχε φύλακας στο νοσοκομείο, καθώς απουσίαζε με αναρρωτική άδεια.

H ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

Το περιστατικό κατήγγειλε το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου, ενώ παρεμβαίνοντας η ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για ακόμη ένα κρούσμα βίας σε βάρος υγειονομικών.

Σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι παρόμοια περιστατικά έχουν επανειλημμένα καταγραφεί σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και στο ΕΚΑΒ, με εργαζόμενους να δέχονται επιθέσεις ή ακόμη και απειλές κατά της ζωής τους.

Παράλληλα, η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει ότι, παρά τις νομοθετικές προβλέψεις, οι διοικήσεις των νοσοκομείων συχνά αποφεύγουν να προχωρούν σε μηνύσεις κατά των δραστών, μετακυλίοντας την ευθύνη στους ίδιους τους εργαζόμενους, γεγονός που, όπως τονίζει, τους εκθέτει σε περαιτέρω κινδύνους.

Η Ομοσπονδία ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας, ώστε οι διοικήσεις να υποβάλλουν μηνυτήριες αναφορές σε περιπτώσεις βίας και να διασφαλίζεται η δωρεάν νομική υποστήριξη των εργαζομένων. Παράλληλα, προτείνει την επανασύσταση ειδικού προσωπικού ασφαλείας στα νοσοκομεία, με κατάλληλη εκπαίδευση και αρμοδιότητες προστασίας ασθενών και προσωπικού.