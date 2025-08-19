ΣΥΡΙΖΑ: Ανάρτηση Ζαχαριάδη για την ακρίβεια – “Με Μητσοτάκη μέχρι και το σουβλάκι έγινε είδος πολυτελείας”
"Φαίνονται τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων των προηγούμενων ΔΕΘ"
Κριτική για την αύξηση του κόστους ζωής των Ελλήνων άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης σε σημερινή (19/8) ανάρτηση του.
Αναλυτικά αναφέρει:
“Τιμή για ένα καλαμάκι χοιρινό σε πίτα από 3.50€ – 5€. Με Μητσοτάκη μέχρι και το σουβλάκι έγινε είδος πολυτελείας, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής τους πολιτικής.
Εδώ φαίνονται τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων των προηγούμενων ΔΕΘ.”
