ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Ανάρτηση Ζαχαριάδη για την ακρίβεια – “Με Μητσοτάκη μέχρι και το σουβλάκι έγινε είδος πολυτελείας”

"Φαίνονται τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων των προηγούμενων ΔΕΘ"

DEBATER NEWSROOM

Κριτική για την αύξηση του κόστους ζωής των Ελλήνων άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης σε σημερινή (19/8) ανάρτηση του.

Αναλυτικά αναφέρει:

“Τιμή για ένα καλαμάκι χοιρινό σε πίτα από 3.50€ – 5€.  Με Μητσοτάκη μέχρι και το σουβλάκι έγινε είδος πολυτελείας, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής τους πολιτικής.

Εδώ φαίνονται τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων των προηγούμενων ΔΕΘ.”

