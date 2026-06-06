Αντέδρασε ο Κασσελάκης στην συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα – «Ντροπή η αλλοίωση της λαϊκής βούλησης»

Ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του πήρε θέση για την συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα που αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της ΚΕ του κόμματος το Σάββατο 6/6.

Συγκεκριμένα, εξαπέλυσε τα πυρά του και κατά του Παύλου Πολάκη λέγοντας πως «δεν μπορεί ούτε τον Φάμελο να κερδίσει σε ένα κόμμα που απροκάλυπτα ρευστοποιείται».

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Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης:

Καμία απολύτως αυτοκριτική ή ειλικρίνεια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Επιμένουν στο «ατύχημα», στην «περιπέτεια», στον «εκφυλισμό» Κασσελάκη ενώ η πραγματικότητα δείχνει ότι ο τελευταίος Πρόεδρος που κράτησε τον ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση ήταν….ο Στέφανος Κασσελάκης.

Μάλιστα υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο τελευταίος Πρόεδρος με αυτόνομα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ να είναι…ο Στέφανος Κασσελάκης!

Είναι ντροπή η αλλοίωση της λαϊκής βούλησης.

Ο εκφυλισμός βγαίνει από την πραγματικότητα της ζωής και όχι από τη γυάλα που έχουν δημιουργήσει μερικοί για να δικαιολογήσουν τις αντιδημοκρατικές πρακτικές τους.

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Ο Παύλος Πολάκης που υποτίθεται θα με κέρδιζε στα ίσια, πρωτοστάτησε στην σκευωρία για το Πόθεν Έσχες, έβαλε πλάτη στο μπουζουξίδικο Γεροβασίλη-Τσίπρα και τώρα δεν μπορεί ούτε τον Φάμελο να κερδίσει σε ένα κόμμα που απροκάλυπτα ρευστοποιείται. Καταλήγει εσφαλμένα και απελπισμένα να κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι παρενέβη στο δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών – λες και εκείνος έφερε 45.000 νέα μέλη στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ένα ιστορικό κόμμα εκφυλίζεται για να εκλεγεί βουλευτής ο κάθε Νυφούδης που τους έλεγε καραγκιόζηδες.

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Συνιστώ ηρεμία και υπομονή. Η αλήθεια θα λάμψει στο τέλος.