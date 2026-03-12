Σύνταγμα: Σε εξέλιξη η συγκέντρωση οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς για τις επιχειρήσεις στο Ιράν

Σε εξέλιξη είναι η συγκέντρωση οργανώσεων στο Σύνταγμα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς για τις επιχειρήσεις στο Ιράν το απόγευμα της Πέμπτης 12/3.

Μάλιστα, οι οργανώσεις και συλλογικότητες προγραμματίζουν πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά το κάλεσμα:

Ο λαός μας, όπως και όλοι οι λαοί της περιοχής, παρακολουθεί με αγωνία όλες τις τελευταίες πολεμικές εξελίξεις. Με την επέμβαση και τους βομβαρδισμούς στο Ιράν από τους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ, αλλά και απ’ το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, με την συνεχιζόμενη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και τις επιθέσεις στον Λίβανο, πυκνώνουν ολοένα και περισσότερο τα σύννεφα του πολέμου, τόσο στην περιοχή μας όσο και συνολικότερα.

Την ίδια στιγμή –όσο και αν οι επικυρίαρχοι στη χώρα προσπαθούν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα– είναι δεδομένη η επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας –τόσο με την παραχώρηση των αμερικανοΝΑΤΟϊκων στρατιωτικών βάσεων και της μετατροπής της χώρας μας σε ορμητήριο, όσο και με την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο. Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικές οι προκλητικές δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών για τις συμμαχίες της και για το ότι «έχει βρεθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας», εκφράζοντας όλο το αστικό πολιτικό σύστημα. Την ίδια στιγμή που ζητούν την υποταγή του λαού στα σχέδια των κυρίαρχων, επικαλούμενοι τη λεγόμενη «εθνική ενότητα».

Από κοντά και οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές (ΕΕ και Βρετανία), που στέλνουν πολεμικά πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο, διεκδικώντας κι αυτοί τον δικό τους ρόλο στην πολεμική εμπλοκή. Και παράλληλα προχωράει ήδη το στήσιμο της πολεμικής οικονομίας και το Re-arm σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Όλα αυτά συντελούνται στο φόντο της γενίκευσης του πολέμου. Με ενεργό το μέτωπο στην Ουκρανία, με τις επεμβάσεις στη Λατινική Αμερική, τις απειλές στη Γροιλανδία και ενώ ο λαός της Κούβας δοκιμάζεται από την αμερικάνικη περίσφιξη. Οι λαοί βρίσκονται μπροστά σε κινδύνους γενικότερης ανάφλεξης και πολεμικής σφαγής για αλλότρια συμφέροντα. Παράλληλα μας προετοιμάζουν να πληρώσουμε και το οικονομικό «τίμημα» της πολεμικής προετοιμασίας.

Απέναντι στην οργανωμένη προπαγάνδα του συστήματος, για το ποιος «υπερασπίζεται την ειρήνη και την ελευθερία» και για το ποιοι είναι οι πραγματικοί τρομοκράτες, να απαντήσουμε με πρωτοβουλίες κινητοποιήσεων, λαϊκών παρεμβάσεων, εκδηλώσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι λαοί –και ο δικός μας ο λαός– έχουν τη δύναμη! Μπορούν και πρέπει να αντισταθούν σ’ αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις. Με την ανάπτυξη μαζικού αντιιμπεριαλιστικού-αντιπολεμικού κινήματος. Προβάλλοντας την αλληλεγγύη και τη φιλία των λαών! Παρακαταθήκη μας είναι οι μαζικές και επίμονες διαδηλώσεις και δράσεις αλληλεγγύης στον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό, είναι οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις ενάντια στη δολοφονική πολιτική που προκάλεσε το έγκλημα στα Τέμπη.

Καλούμε όλο τον λαό, τη νεολαία, τα σωματεία, τους συλλόγους, τις συλλογικότητες και οργανώσεις, όλους τους αγωνιστές σε πλατύ συντονισμό και σε κινητοποιήσεις!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ-ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12/3, 7:00 μμ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

Κάτω τα χέρια από τον λαό του Ιράν!

Απεμπλοκή της χώρας μας απ’ τον πόλεμο!

Καμία διευκόλυνση – καμία συνεργασία με τους φονιάδες ΗΠΑ-Ισραήλ!

Καμιά συμμετοχή στα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών!

Έξω Βάσεις – ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ από τη χώρα!

Νίκη στην παλαιστινιακή αντίσταση! Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Κάτω τα χέρια από την Κούβα!

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιιμπεριαλιστικό Μέτωπο

Αντιπολεμική Επιτροπή «Διεθνιστικά Βαλκάνια-Μεσόγειος»

Διαρκής Αγώνας

Διεθνιστική Εργατική Αριστερά

ΕΚΚΕ

Ένωση Παλαιστίνιων Εργαζομένων

Ενωτική Πρωτοβουλία ΜΕΡΑ-25 – Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά

ΚΕΜΑ

ΚΚΕ(μ-λ)

Κόκκινο Νήμα

Κομμουνιστική Απελευθέρωση

Λαϊκή Δράση

Μετάβαση – Οργάνωση για την Κομμουνιστική Προοπτική

Μέτωπο Λαϊκού Αγώνα «Ηλέκτρα Αποστόλου»

March to Gaza Greece

ΟΚΔΕ Σπάρτακος

Συμμαχία Σταματήστε τον πόλεμο