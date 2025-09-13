Σύνταγμα: Φωτιά ξέσπασε σε ιταλικό εστιατόριο γνωστού τηλεοπτικού σεφ

Στις 08:30, το πρωί του Σαββάτου (13/09), ξέσπασε φωτιά στο γνωστό ιταλικό εστιατόριο «Ovio», του σεφ Ιωαννίδη, στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η φωτιά ξέσπασε σε μαγειρικό σκεύος και είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές στην πολυκατοικία που βρίσκεται πάνω από το κατάστημα. Επίσης απομακρύνθηκαν τέσσερα άτομα από παρακείμενο ξενοδοχείο.

Για την κατάσβεση της επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Λόγω της φωτιάς, το εστιατόριο ανακοίνωσε ότι δεν θα λειτουργήσει σήμερα, Σάββατο.