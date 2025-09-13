Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταγμα: Φωτιά ξέσπασε σε ιταλικό εστιατόριο γνωστού τηλεοπτικού σεφ

Η φωτιά ξέσπασε σε μαγειρικό σκεύος

Σύνταγμα: Φωτιά ξέσπασε σε ιταλικό εστιατόριο γνωστού τηλεοπτικού σεφ
DEBATER NEWSROOM

Στις 08:30, το πρωί του Σαββάτου (13/09), ξέσπασε φωτιά στο γνωστό ιταλικό εστιατόριο «Ovio», του σεφ Ιωαννίδη, στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η φωτιά ξέσπασε σε μαγειρικό σκεύος και είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές στην πολυκατοικία που βρίσκεται πάνω από το κατάστημα. Επίσης απομακρύνθηκαν τέσσερα άτομα από παρακείμενο ξενοδοχείο.

Για την κατάσβεση της επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Λόγω της φωτιάς, το εστιατόριο ανακοίνωσε ότι δεν θα λειτουργήσει σήμερα, Σάββατο.

