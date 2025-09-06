Σύνταγμα: Επεισόδια με μολότοφ και χημικά στη συγκέντρωση για τα Τέμπη (Φωτογραφίες)

Επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου 6/9 κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για την τραγωδία στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, ομάδα αγνώστων πέταξε μολότοφ στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να ρίχνουν χημικά προκειμένου να διαλύσουν την ομάδα των ατόμων.

Δείτε τις εικόνες