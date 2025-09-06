Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Σύνταγμα: Επεισόδια με μολότοφ και χημικά στη συγκέντρωση για τα Τέμπη (Φωτογραφίες)

Προκλήθηκε πανικός σε όσους βρέθηκαν στο σημείο

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:26

Επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου 6/9 κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για την τραγωδία στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, ομάδα αγνώστων πέταξε μολότοφ στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να ρίχνουν χημικά προκειμένου να διαλύσουν την ομάδα των ατόμων.

Δείτε τις εικόνες

