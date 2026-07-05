Συνολικά 20 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια τις πρώτες πέντε ημέρες του Ιουλίου

Συνολικά 20 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για υποθέσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, από την 1η έως και την 5η Ιουλίου 2026. Το ποσοστό αυτό, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική αντιστοιχεί, σε πάνω από το 10% του συνόλου των συλλήψεων του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέσα σε μόλις πέντε ημέρες πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,2% του συνόλου των συλλήψεων του 2026. Με άλλα λόγια, όπως υπογραμμίζεται από την Πυροσβεστική, περισσότερες από μία στις δέκα συλλήψεις, από την 1η Ιανουαρίου, καταγράφηκε μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες του Ιουλίου.

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Παράλληλα επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 55.005,99 ευρώ.

Οι συλλήψεις αφορούν, πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών, από τη χρήση τροχού και άλλων εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, μηχανημάτων αγροτικών εργασιών, από καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης και καλλιεργειών, καθώς και από άλλες αμελείς ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και υπό συνθήκες αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Χαρακτηριστικές, όπως τονίζεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, είναι οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν στη Χαλκιδική, στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, στην Αταλάντη, στη Θεσσαλονίκη, στη Γουμένισσα, στα Γρεβενά, στο Κιλκίς και στο Ωραιόκαστρο, όπου οι ανακριτικές υπηρεσίες προχώρησαν άμεσα στην ταυτοποίηση των υπαιτίων και στην εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ειδικότερα, σε μία από τις περιπτώσεις, στην Αταλάντη Φθιώτιδας, πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με θεριζοαλωνιστική, επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση καίγοντας μεγάλο αριθμό στρεμμάτων, ενώ σε άλλες περιοχές οι υποθέσεις συνδέθηκαν με θερμές εργασίες, χρήση τροχού και άλλες ενέργειες ικανές να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη.

Αντίστοιχα, όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της 4ης Ιουλίου προκάλεσε εκτεταμένη κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή επιχειρήσεων και την πρόκληση σημαντικών ζημιών σε περιουσίες.

Παράλληλα, ειδικό κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε. μετέβη άμεσα από την Αθήνα για να συνδράμει το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης στις έρευνες, οι οποίες οδήγησαν μέσα σε λίγες ώρες στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στη σύλληψη 76χρονου ημεδαπού, με την κατηγορία της πρόκλησης πυρκαγιάς.

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«Ο απολογισμός των πρώτων πέντε ημερών του Ιουλίου αποτυπώνει τη συνεχή επιχειρησιακή δράση του Πυροσβεστικού Σώματος και τη συστηματική διερεύνηση κάθε περιστατικού, σε μια περίοδο κατά την οποία η ξηρότητα της βλάστησης, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι κατά τόπους ενισχυμένοι άνεμοι μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και μία στιγμιαία απερισκεψία σε σοβαρό περιστατικό πυρκαγιάς.

Καθίσταται σαφές ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή εμπρησμού, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική και προσθέτει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις θα εφαρμόζεται άμεσα η αυτόφωρη διαδικασία και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.