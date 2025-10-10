Συνελήφθη ξανά ο Ιρακινός ο οποίος αναμένεται να απελαθεί μετά από επίθεση σε οδηγό του μετρό – Του πέρασαν χειροπέδες στο Χαλάνδρι

Προβλήματα προκάλεσε και πάλι ο Ιρακινός που είχε επιτεθεί σε Γερμανό τουρίστα τον περασμένο Αύγουστο καθώς συνελήφθη από αστυνομικούς στην “Δουκίσσης Πλακεντίας”.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, o αλλοδαπός συνελήφθη για απείθεια και οδηγήθηκε στο Α.Τ. Χαλανδρίου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. επειδή δεν συνεργάστηκε με τις αρχές.

Να θυμίσουμε ότι τρεις μήνες νωρίτερα είχε επιτεθεί σε επιβάτες του μετρό και είχε φυλακιστεί. Ο 19χρονος από το Ιράκ έχει καταδικαστεί στις 8/12/2024 σε ποινή κάθειρξης 5 ετών δίχως αναστολή για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Με την ίδια προκλητική συμπεριφορά επιτέθηκε και σε επιβάτες αλλά και σε οδηγό συρμού της γραμμής 3 του μετρό στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας» προχθές (8/10).

Χαλάνδρι: Διαδικασία απέλασης για τον δράστη

Με ενέργειες του υπουργείου Μετανάστευσης ξεκίνησε η διαδικασία απέλασης του άνδρα που επιτέθηκε σε οδηγό του μετρό την Τετάρτη (9/10).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, η επίθεση σημειώθηκε στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας». Η υπηρεσία ασφάλειας και το προσωπικό φύλαξης της ΣΤΑ.ΣΥ κάλεσαν την Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή ενός 19χρονου άνδρα από το Ιράκ.

