Επίθεση σε οδηγό μετρό: Απέλαση για τον δράστη που προκάλεσε επεισόδια σε «Δουκίσσης Πλακεντίας» και «Νομισματοκοπείο»

Με ενέργειες του υπουργείου Μετανάστευσης ξεκίνησε η διαδικασία απέλασης του άνδρα που επιτέθηκε σε οδηγό του μετρό την Τετάρτη (9/10).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, η επίθεση σημειώθηκε στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας» χθες. Η υπηρεσία ασφάλειας και το προσωπικό φύλαξης της ΣΤΑ.ΣΥ κάλεσαν την Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή ενός 19χρονου άνδρα από το Ιράκ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ υπέβαλε μήνυση, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, καθώς ο ίδιος δράστης είχε επιτεθεί σε τουρίστες στον σταθμό «Νομισματοκοπείο» στις 6 Αυγούστου 2025, για το οποίο είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε έναν Γερμανό επιβάτη του μετρό, τραυματίζοντάς τον ελαφρά. Ο δράστης, άνδρας αραβικής καταγωγής που φέρεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα, είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ.