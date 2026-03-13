Συνελήφθη και η συνεργός της 33χρονης για τη δολοφονία του 92χρονου το 2017 στο κέντρο της Αθήνας

Στη σύλληψη μιας 38χρονης Ελληνίδας προχώρησε η Αστυνομία το μεσημέρι της Πέμπτης 12/3, που κατηγορείται ως συνεργός της 33χρονης στην υπόθεση της δολοφονίας του 92χρονου στο κέντρο της Αθήνας τον Αύγουστο του 2017.

Ειδικότερα, σε βάρος της 38χρονης εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την αρμόδια ανακριτική Αρχή για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συλληφθείσα οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση συνελήφθη την Κυριακή 1/3 33χρονη, η οποία κατηγορείται για ανθρωποκτονία και ληστεία σε βάρος του 92χρονου, καθώς και για κλοπή σε βάρος 59χρονου το 2023 στην Κηφισιά.

Στις 11 Αυγούστου 2017 είχε εντοπιστεί η σορός 92χρονου μέσα στο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά τη αυτοψία που είχε διενεργηθεί, εντοπίστηκε μαχαίρι, ενώ κατά την εξερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα, καθώς και στο όχημα του θύματος, βρέθηκαν σημαντικά εργαστηριακά ευρήματα.

Στις 29 Νοεμβρίου 2023, 59χρονος κατήγγειλε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς ότι η οικιακή βοηθός του αφαίρεσε από το σπίτι του, μία ημέρα νωρίτερα, τρεις πλάκες χρυσού συνολικής αξίας 130.000 ευρώ.

Τα ευρήματα και από τις δύο υποθέσεις διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για συγκριτική εξέταση. Εκεί προέκυψε η καθοριστική ταύτιση: ο γενετικός τύπος που είχε ανιχνευθεί στην ανθρωποκτονία του 2017 ταυτοποιήθηκε με εκείνον που εντοπίστηκε στην υπόθεση της κλοπής και αντιστοιχεί στην 33χρονη.