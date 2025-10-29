Συνελήφθη 49χρονος που έδωσε φωτοβολίδες στον ανήλικο γιο του σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε έναν 49χρονο σε γήπεδο των Αμπελοκήπων, ο οποίος έδωσε στον ανήλικο γιο του δύο φωτοβολίδες, τις οποίες άναψε κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, ο 49χρονος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου, να παραδίδει στον ανήλικο γιο του, ηλικίας κάτω των 12 ετών, δύο φωτοβολίδες χειρός, τις οποίες άναψε ο ανήλικος.

Η δικογραφία σε βάρος του 49χρονου πατέρα υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ ο ανήλικος δεν συνελήφθη ως ποινικά ανεύθυνος.