Συνελήφθη 48χρονος στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος – Καταζητούταν με Ερυθρά Αγγελία από τις αρχές της Αλβανίας

Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται 48χρονος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αναζητείται από τις αρχές της Αλβανίας για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο 48χρονος δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών της Αλβανίας κατηγορείται ότι τον Ιούνιο του 2008, παρέδωσε σε έτερο άτομο συσκευασίες που περιείχαν περισσότερα από 3 κιλά κάνναβης και 290 γραμμ. κοκαΐνης, με σκοπό τη διακίνησή τους.

Ο 48χρονος εντοπίστηκε από την ΕΛΑΣ στο “Ελ. Βενιζέλος” το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11) και συνελήφθη οδηγούμενος στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.