Συνελήφθη 48χρονος στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος – Καταζητούταν με Ερυθρά Αγγελία από τις αρχές της Αλβανίας
Κατηγορείται ότι τον Ιούνιο του 2008, παρέδωσε συσκευασίες που περιείχαν περισσότερα από 3 κιλά κάνναβης
Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται 48χρονος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αναζητείται από τις αρχές της Αλβανίας για διακίνηση ναρκωτικών.
Ειδικότερα, ο 48χρονος δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών της Αλβανίας κατηγορείται ότι τον Ιούνιο του 2008, παρέδωσε σε έτερο άτομο συσκευασίες που περιείχαν περισσότερα από 3 κιλά κάνναβης και 290 γραμμ. κοκαΐνης, με σκοπό τη διακίνησή τους.
Ο 48χρονος εντοπίστηκε από την ΕΛΑΣ στο “Ελ. Βενιζέλος” το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11) και συνελήφθη οδηγούμενος στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
