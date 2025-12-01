“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Συνελήφθη 48χρονος στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος – Καταζητούταν με Ερυθρά Αγγελία από τις αρχές της Αλβανίας

Κατηγορείται ότι τον Ιούνιο του 2008, παρέδωσε συσκευασίες που περιείχαν περισσότερα από 3 κιλά κάνναβης

EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται 48χρονος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αναζητείται από τις αρχές της Αλβανίας για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο 48χρονος δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών της Αλβανίας κατηγορείται ότι τον Ιούνιο του 2008, παρέδωσε σε έτερο άτομο συσκευασίες που περιείχαν περισσότερα από 3 κιλά κάνναβης και 290 γραμμ.  κοκαΐνης, με σκοπό τη διακίνησή τους.

Ο 48χρονος εντοπίστηκε από την ΕΛΑΣ στο “Ελ. Βενιζέλος” το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11) και συνελήφθη οδηγούμενος στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

