Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Πακιστάν
Εκκρεμούσε σε βάρος του ερυθρά αγγελία
Ένας 26χρονος αλλοδαπός συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (24/09), στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από τις Αρχές του Πακιστάν, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.
Ειδικότερα, ο 26χρονος κατηγορείται μαζί με άλλα άτομα ότι το 2018 εισήλθε σε αγρόκτημα σε επαρχία του Πακιστάν όπου με τη χρήση πυροβόλου όπλου, πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά ομοεθνή του και διέφυγε.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
