ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Πακιστάν

Εκκρεμούσε σε βάρος του ερυθρά αγγελία

DEBATER NEWSROOM

Ένας 26χρονος αλλοδαπός συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (24/09), στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από τις Αρχές του Πακιστάν, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Ειδικότερα, ο 26χρονος κατηγορείται μαζί με άλλα άτομα ότι το 2018 εισήλθε σε αγρόκτημα σε επαρχία του Πακιστάν όπου με τη χρήση πυροβόλου όπλου, πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά ομοεθνή του και διέφυγε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

ΕΛΛΑΔΑ

