Συνελήφθη 25χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Διακινούσε βίντεο με άτομα που δεν είχαν συμπληρώσει το 12ο έτος

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε 25χρονος για διακίνηση πορνογραφίας ανηλίκων μετά από ενδελεχή έρευνα της Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε περιοχή της Αττικής.

Στην κατοχή του κατηγορούμενου βρέθηκαν βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους. Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων, που περιήλθαν από το γραφείο HSI (Homeland Security Investigations) της πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, εντοπίστηκε χρήστης του διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια, ο οποίος, απέστειλε και ζήτησε από χρήστη εφαρμογής συνομιλίας και ανταλλαγής αρχείων, υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Μάλιστα, ο 25χρονος, που είχε δράση τουλάχιστον από το 2024, φαίνεται να είχε διακινήσει το υλικό στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ γι’ αυτό και η εμπλοκή της Πρεσβείας στην Ελλάδα.

Από την επακόλουθη αλληλογραφία, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και μετά από επικοινωνία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του κατηγορούμενου σε περιοχή της Αττικής.

Σε έρευνα που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της Δευτέρας (8/12) στην εν λόγω οικία, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ παράλληλα πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορούμενου στην υπόθεση, καθώς εντοπίστηκε πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το κατασχεθέν ψηφιακό πειστήριο θα αποσταλεί στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.