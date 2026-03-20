Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έρχεται πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό;
Συνελήφθη 23χρονος που διακινούσε κροτίδες στην Νίκαια – Κατασχέθηκαν πάνω από 1.200 βεγγαλικά

100 κροτίδες εντοπίστηκαν πάνω του κατά τον έλεγχο της αστυνομίας

Αλέξανδρος Τσάκος

Χειροπέδες σε 23χρονο που διακινούσε κροτίδες και άλλα βεγγαλικά στην περιοχή της Νίκαιας πέρασαν αστυνομικοί το μεσημέρι της Τετάρτης (20/3).

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 κροτίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-1.153 κροτίδες

-5 ναυτικές φωτοβολίδες.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
