Πειραιάς: Συνελήφθη ο 17χρονος που άρπαξε το μωρό – Είναι ο ίδιος που είχε πάρει μωρό από την Ομόνοια πριν μήνες

Συνελήφθη ανήλικος για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά, το οποίο βρέθηκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη από περαστική.

Ο δράστης, εντοπισμένος από αστυνομικούς του Ανηλίκων ενώ περιφερόταν, κρατείται και γίνεται έρευνα στο σπίτι του.

Πρόκειται για τον ίδιο που τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει άλλο μωρό από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε αφήσει στον Άλιμο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών, όπως είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

Η μητέρα του βρέφους, που επίσης συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, υποστήριξε ότι άγνωστος άρπαξε το παιδί ενώ εκείνη είχε πάει για ψώνια σε σούπερ μάρκετ στην ακτή Μιαούλη.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η μητέρα είχε μεταβεί με τον ανήλικο και το βρέφος σε φαρμακείο και σούπερ μάρκετ.

Το βρέφος εντοπίστηκε από μια 54χρονη σε πάρκο στην Καλλιρόης και αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Με εντολή εισαγγελέα, το παιδί μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία.

Το χρονικό της υπόθεσης στο κέντρο της Αθήνας

Στην Ακρόπολη εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος 30 ημερών μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ, περίπου στις 20:45, στην περιοχή Καλλιρόης.

Το παιδί βρήκε μια 55χρονη υπήκοος Αλβανίας και ενημέρωσε αμέσως το ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες εγκατάλειψης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινότητα.

Το χρονικό της υπόθεσης στον Άλιμο

Το βρέφος εντοπίστηκε στα μέσα Μαΐου από μία γυναίκα ανάμεσα σε δύο κάδους σκουπιδιών επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 8 στον Άλιμο σκεπασμένο με κομμένα κλαδιά.

Η γυναίκα, αμέσως κάλεσε την Αστυνομία και μιλώντας στους δημοσιογράφους περιέγραψε πως το βρήκε μπρούμυτα, ενώ έκλαιγε ασταμάτητα.

Παρίστανε τον ελεγκτή λεωφορείων στη Βάρη και εισέπραττε πρόστιμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος είναι το ίδιο άτομο που παρίστανε τον ελεγκτή λεωφορείων στη Βάρη, εισπράττοντας υποτιθέμενα πρόστιμα κατά τη διαδρομή. Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Ιούνιο στη στάση «Αστέρια» επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, με το Συντονιστικό Κέντρο του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» να ειδοποιεί άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον ανήλικο στην περιοχή και τον προσήγαγαν στο τοπικό Τμήμα Δίωξης, όπου διαπιστώθηκε ότι στην κατοχή του υπήρχαν ασύρματος, μπλοκ παραβάσεων, πλαστή κάρτα εποπτείας και χρηματικό ποσό. Παράλληλα, είχε συλληφθεί και ο γονέας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

