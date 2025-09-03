Ακρόπολη: Εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος 30 ημερών σε καρότσι σούπερ μάρκετ

Στην περιοχή της Ακρόπολης εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο ένα βρέφος 30 ημερών μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ.

Το μωρό βρήκε μια 55χρονη γυναίκα υπήκοος Αλβανίας, η οποία το εντόπισε σε πάρκο κοντά στο κατάστημα. Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και το βρέφος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για την κατάλληλη φροντίδα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 20:45 στην περιοχή Καλλιρόης – Ακρόπολη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους περαστικούς και την τοπική κοινότητα.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες το βρέφος εγκαταλείφθηκε.

