Ακρόπολη: Εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος 30 ημερών σε καρότσι σούπερ μάρκετ
Μια 55χρονη γυναίκα το βρήκε σε πάρκο και ενημέρωσε το ΕΚΑΒ
Στην περιοχή της Ακρόπολης εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο ένα βρέφος 30 ημερών μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ.
Το μωρό βρήκε μια 55χρονη γυναίκα υπήκοος Αλβανίας, η οποία το εντόπισε σε πάρκο κοντά στο κατάστημα. Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και το βρέφος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για την κατάλληλη φροντίδα.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 20:45 στην περιοχή Καλλιρόης – Ακρόπολη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους περαστικούς και την τοπική κοινότητα.
Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες το βρέφος εγκαταλείφθηκε.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις