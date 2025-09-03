Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη: Εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος 30 ημερών σε καρότσι σούπερ μάρκετ

Μια 55χρονη γυναίκα το βρήκε σε πάρκο και ενημέρωσε το ΕΚΑΒ

Ακρόπολη: Εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος 30 ημερών σε καρότσι σούπερ μάρκετ
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Στην περιοχή της Ακρόπολης εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο ένα βρέφος 30 ημερών μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ.

Το μωρό βρήκε μια 55χρονη γυναίκα υπήκοος Αλβανίας, η οποία το εντόπισε σε πάρκο κοντά στο κατάστημα. Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και το βρέφος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για την κατάλληλη φροντίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 20:45 στην περιοχή Καλλιρόης – Ακρόπολη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους περαστικούς και την τοπική κοινότητα.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες το βρέφος εγκαταλείφθηκε.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ