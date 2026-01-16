Συνεχίζεται η αγωνιώδης αναζήτηση της Λόρας – Το λάθος της 16χρονης που μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της

Δίχως αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, που έφυγε την Πέμπτη 8/1 από το σπίτι της στην Πάτρα.

Οι αστυνομικές αρχές, που δέχονται καταιγισμό πληροφοριών και μαρτυριών από πολίτες που ισχυρίζονται ότι είδαν τη Λόρα, συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες.

Οι αστυνομικοί έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή του Ζωγράφου, ψάχνοντας ακόμα και σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, σε Airbnb και στην Πανεπιστημιούπολη.

Για τις Αρχές, η τελευταία μέρα που την έχουν σε κάμερα ασφαλείας να κινείται στην περιοχή είναι το Σάββατο 10/1.

Βέβαια, χθες Πέμπτη υπήρξε μαρτυρία ενός ιδιοκτήτη καφετέριας στη Βάρη που ισχυρίζεται ότι είδε τη 16χρονη, τραβώντας μάλιστα φωτογραφίες, τις οποίες παρέδωσε στην ΕΛΑΣ. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν φαίνεται να πρόκειται για το ανήλικο κορίτσι που αναζητείται.

Βέβαια, δεν αποκλείεται η Λόρα να βρίσκεται… οπουδήποτε, αντιλαμβανόμενη ότι ο κλοιός της αστυνομίας σφίγγει.

Πάντως, σε όλα τα βίντεο από κάμερες που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, η 16χρονη φορά κουκούλα και καπέλο, με το πρόσωπό της ελαφρώς σκυμμένο, κάτι που αποδεικνύει ότι προσέχει κάθε της κίνηση.

Παράλληλα, η Ασφάλεια Αττικής έχει επιστρατεύσει ειδικό μηχάνημα για τον εντοπισμό του κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιεί η Λόρα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Εν τω μεταξύ, οι αστυνομικοί τη χαρακτηρίζουν πανέξυπνη, εκτιμούν όμως σύμφωνα με το Star ότι ενδέχεται να έχει κάνει ένα λάθος που μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο και “κλειδί” για τις έρευνες.

Αυτό είναι η πρώτη διεύθυνση που έδωσε η 16χρονη Λόρα στον οδηγό ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα. Ήταν η οδός Αιγαίου με πολλά Airbnb, κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων. Όμως, λίγα στενά πριν φτάσουν, ζήτησε να κατέβει.

Παράλληλα, εξετάζονται βίντεο από καφέ και κοσμηματοπωλείο, όπου φέρεται να προσπάθησε να πουλήσει κοσμήματα ενώ ελέγχονται όλες οι μαρτυρίες πολιτών που καταφθάνουν στις Αρχές.