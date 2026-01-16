Είναι η Λόρα; Οι φωτογραφίες του ιδιοκτήτη καφέ στη Βάρη που ισχυρίζεται ότι είδε τη 16χρονη – “Ήταν ταραγμένη”

«Βροχή» μαρτυριών και πληροφοριών δέχονται οι αστυνομικές αρχές από πολίτες που υποστηρίζουν ότι έχουν δει τη 16χρονη Λόρα που εξακολουθεί να αγνοείται από τις 8/1, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα.

Η τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της καταγράφηκε το περασμένο Σάββατο 10/1, ενώ όπως μετέδωσε το Mega, η ανήλικη χθες το βράδυ, Πέμπτη 15/01, εντοπίστηκε στη Βάρη, όπου επισκέφθηκε μια καφετέρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews, η ανήλικη επισκέφθηκε το κατάστημα δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα. Η πρώτη παρουσία της καταγράφηκε περίπου στις 11:10 το πρωί, όταν κάθισε εντός του καταστήματος, παρήγγειλε έναν καφέ και παρέμεινε για λίγη ώρα κοιτώντας το κινητό της τηλέφωνο.

Η δεύτερη επίσκεψη σημειώθηκε στις 15:45 της ίδιας ημέρας, οπότε εμφανίστηκε ξανά στον ίδιο χώρο, ωστόσο μόλις αντιλήφθηκε ρεπορτάζ στην τηλεόραση για την εξαφάνιση της 16χρονης, το οποίο έπαιζε σε τηλεόραση που βρισκόταν στο χώρο, γρήγορα έστρεψε αλλού το κεφάλι της και έφυγε. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκε και ο ίδιος τη μεγάλη ομοιότητα του κοριτσιού με τη Λόρα, οπότε και ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος κατέγραψαν την παρουσία της και το υλικό παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Μάλιστα, όπως είπε ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, η νεαρή κοπέλα χρησιμοποιούσε συνεχώς το κινητό της, πιθανώς επικοινωνώντας μέσω γραπτών μηνυμάτων, ενώ έδωσε την παραγγελία της στα αγγλικά.

Επίσης, ανέφερε ότι πλήρωσε στο κατάστημα με κάρτα ξένης τράπεζας, ενώ τη δεύτερη φορά που έφυγε ο ιδιοκτήτης την ακολούθησε και την είδε να επιβιβάζεται σε λεωφορείο που εκτελεί δρομολόγιο προς Γλυφάδα.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία και το οπτικοακουστικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους, ενώ οι έρευνες γίνονται πόρτα-πόρτα στην περιοχή του Ζωγράφου, κοντά στις φοιτητικές εστίες και την Πανεπιστημιούπολη, ενώ παράλληλα εξετάζεται αν έχει αλλάξει περιοχή. Επιπλέον, ερευνώνται εξονυχιστικά εγκαταλελειμμένα κτίρια στου Ζωγράφου, καθώς και σε Airbnb της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μικροσκόπιο των Αρχών και οι σχέσεις με τους γονείς της

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι σχέσεις που είχε η ανήλικη με τους γονείς της. Όπως αποκάλυψε φίλης της στο Live News του Mega η 16χρονη έλεγε πως ο πατέρας της τής ασκούσε ψυχολογική βία.

«Από τον μπαμπά της μας έλεγε συνέχεια ότι (δεχόταν) πολλή ψυχολογική βία, δηλαδή την μάλωναν για τα πιο απλά. Μας έλεγε ότι δεν αντέχω άλλο δεν ξέρω τι να κάνω. Μου έλεγε: ‘’Έρχεται ο πατέρας μου, πρέπει να σε κλείσω, δεν πρέπει να με δει’’. Δηλαδή της έπαιρναν το κινητό… Της ασκούσε πολλή ψυχολογική βία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά που μιλούσαμε και έλεγε ότι: ‘’Oh my god, he is coming, πρέπει να κλείσω, γιατί θα με μαλώσει που είμαι με το κινητό’’. Και γενικά δεν ήθελε να τον συναναστρέφεται πολύ, να του μιλάει πολύ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου είχε πει ότι ο μπαμπάς της, κοιτάει το κινητό της και της βάζει κάτι όρια. Γενικά ήταν πολύ μυστηριώδης, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Απλά ξέρω ότι γενικά δεν ήθελε πολύ να συναναστρέφεται με τον μπαμπά της. Μπορεί να μιλάγαμε κλήση και να μου έλεγε ότι: ‘’Πρέπει να κλείσω, γιατί έρχεται ο πατέρας μου και δεν θέλω να με δει με το κινητό’’. Σε όλα αυτά που γινόντουσαν νομίζω ότι είχε μια ουδέτερη σχέση (η μητέρα της). Δεν είχε κάτι ιδιαίτερα, μόνο θα την μάλωνε καμιά φορά, καμία σχέση με τη σχέση που είχε με τον πατέρα της. ας περιέγραφε κάτι περιστατικά. Την μάλωνε πάρα πολύ εύκολα, αν δεν έκανε τις δουλειές του σπιτιού, τα πιο απλά. Τις απλές τις δουλειές, όχι κάτι φοβερό. Της φώναζε πάρα πολύ, της έπαιρνε το κινητό, με το παραμικρό. Της είχε πει: ‘’πλύνε τα πιάτα’’, δεν τα έπλενε και της έπαιρνε το κινητό. Την πίεζε πάρα πολύ, πιεζόταν πάρα πολύ από τον μπαμπά της. Η μαμά της από ό,τι ξέρω, σε όλα αυτά, είχε μια ουδέτερη σχέση. Δεν μας είχε πει κάτι ιδιαίτερο για τη μαμά της, για τον μπαμπά της μας έλεγε. Φόραγε πάντα φούτερ και τζιν και ας είχε ζέστη. Ήθελε μακριά ρούχα. Φόραγε τα ίδια ρούχα ανά δύο ημέρες, δεν είναι ότι την πρόσεχαν και πολύ» ανέφερε άλλος μάρτυρας.