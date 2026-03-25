Συναγερμός στου Ζωγράφου μετά από έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/03) στου Ζωγράφου, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας.

Ειδικότερα, γύρω στις 02:45 τα ξημερώματα, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στου Ζωγράφου, άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες, έβαλαν γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο μικρές υλικές ζημιές.

Σημειώνεται ότι στην πολυκατοικία που έγινε η έκρηξη μένει αστυνομικός των ΜΑΤ και ένας κοσμήτορας από το ΕΜΠ.