Συναγερμός στο λιμάνι της Σύρου: Καταγγελία για βόμβα στα ύφαλα του Crown Iris (βίντεο+φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι της Σύρου έπειτα από καταγγελία για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλα του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», με σημαία Παναμά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πλοίαρχος του πλοίου ενημέρωσε το Λιμενικό Σώμα για την καταγγελία, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και να ξεκινήσουν εκτεταμένοι έλεγχοι για να διαπιστωθεί εάν υπήρχε πραγματικά εκρηκτικός μηχανισμός.

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Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, συνοδευόμενα από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης, ενώ στον έλεγχο συμμετείχε αρχικά και ιδιώτης δύτης. Παράλληλα, αποφασίστηκε η μετάβαση ειδικού κλιμακίου της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ).

Το κρουαζιερόπλοιο επρόκειτο να αναχωρήσει από τη Σύρο με προορισμό τη Χάιφα του Ισραήλ, μεταφέροντας 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος. Η αναχώρησή του καθυστέρησε μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας.

Αρνητικά αποτελέσματα από τον έλεγχο της ΜΥΑ

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση χθες αργά το βράδυ από το Λιμενικό, στο πλοίο πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, ο οποίος ολοκληρώθηκε με αρνητικά αποτελέσματα.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, δόθηκε το πράσινο φως για την επανεπιβίβαση των επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο, ενώ το «Crown Iris» αναμένεται να αποπλεύσει προκειμένου να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς το Ισραήλ.

Η παρέμβαση του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών

Την ίδια ώρα, θέση για τα όσα έχουν καταγγελθεί σχετικά με τη συμπεριφορά επιβατών του κρουαζιερόπλοιου στη Σύρο, αλλά και για το ζήτημα της ασφάλειας, πήρε ο Γιώργος Βάλλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών (ΠΕΠΕΝ).

«Οι καταγγελίες για απαράδεκτη συμπεριφορά επιβατών του Crown Iris στη Σύρο, παρουσία παιδιών και ιερέων, προκαλούν αγανάκτηση και απαιτούν διερεύνηση. Ο σεβασμός στους θρησκευτικούς χώρους και στην τοπική κοινωνία είναι αδιαπραγμάτευτος.

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Την ίδια στιγμή, η αναφορά για πιθανή ύπαρξη βόμβας στο πλοίο δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Οι έλεγχοι πρέπει να ολοκληρωθούν με απόλυτη υπευθυνότητα και, εφόσον αποδειχθεί ότι πρόκειται για ψευδή συναγερμό, να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι.

Δεν μπορεί κάποιοι να προσβάλλουν έναν τόπο που τους φιλοξενεί και παράλληλα να δημιουργούνται ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια εκατοντάδων ανθρώπων. Η φιλοξενία έχει όρια. Ο σεβασμός είναι υποχρέωση και η ανθρώπινη ζωή δεν είναι παιχνίδι».

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Η υπόθεση προκάλεσε κινητοποίηση των λιμενικών αρχών, με τον έλεγχο της ΜΥΑ να ολοκληρώνεται χωρίς να εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός.