Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί εκλέγονται σε Κογκρέσο και Βουλή των Αντιπροσώπων

Σημαντικές νίκες πήραν οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ για τη Γερουσία και τη Βουλή των Aντιπροσώπων, τόσο από την μεριά των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικάνων.

Συγκεκριμένα, στο Νιου Χάμσαϊρ, ο Κρις Πάπας εξελέγη Γερουσιαστής, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Τζον Σανουνού. Μάλιστα, με τη νίκη του αυτή, γίνεται ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στο σώμα του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

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Σε ό,τι αφορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Νικόλ Μαλλιωτάκη επικράτησε στην 11η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης, η οποία περιλαμβάνει το Στέιτεν Άιλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν, εξασφαλίζοντας την τέταρτη συνεχόμενη θητεία της στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Γκας Μπιλιράκης επικράτησε στη 12η εκλογική περιφέρεια της Φλόριντα, εξασφαλίζοντας ακόμη μία θητεία στο Κογκρέσο, όπου υπηρετεί αδιάλειπτα από τον Ιανουάριο του 2007.

Στην 8η εκλογική περιφέρεια της Φλόριντα, ο Μάικ Χαριδόπουλος εξασφάλισε τη δεύτερη συνεχόμενη θητεία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επικρατώντας της Δημοκρατικής υποψήφιας Τζένιφερ Τζένκινς.

Ο Τζίμι Πατρόνις επικράτησε με μεγαλύτερη διαφορά στην 1η εκλογική περιφέρεια της Φλόριντα, εξασφαλίζοντας την πρώτη πλήρη διετή θητεία του στο Κογκρέσο.