Σύρος: Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις ενόψει της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου «CROWN IRIS» – Πού μπορούν να διαδηλώσουν οι πολίτες

Την απαγόρευση των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων που είχαν προγραμματιστεί για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στη θέση «Μνημείο Εθνικής Αντίστασης» («Άγαλμα της Νίκης»), στην παραλιακή ζώνη της Ερμούπολης, αποφάσισε το λιμενικό, με αφορμή τον επικείμενο κατάπλου του κρουαζιερόπλοιου Ισραηλινών συμφερόντων «CROWN IRIS» στο λιμάνι της Σύρου.

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να καταπλεύσει στις 08:00 το πρωί και να παραμείνει στο λιμάνι έως τις 17:00, ενώ οι συγκεντρώσεις είχαν ανακοινωθεί από την «Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου», μέσω ανάρτησης στην επίσημη σελίδα της στο Facebook, η οποία αναδημοσιεύτηκε και από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

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Σύμφωνα με την απόφαση, η απαγόρευση επιβάλλεται καθώς, όπως εκτιμάται, η πραγματοποίηση των συγκεντρώσεων ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, αλλά και να προκαλέσει διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή.

Ειδικότερα, γίνεται λόγος για πιθανότητα διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας, καθώς και για κινδύνους που αφορούν την ασφαλή λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης, την ακεραιότητα των πλοίων, των πληρωμάτων και των υποδομών.

Παράλληλα, στην απόφαση επισημαίνεται ότι η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού διαδηλωτών στον συγκεκριμένο χώρο θα μπορούσε να προκαλέσει αντιπαραθέσεις ή επεισόδια με τους επιβάτες και τους τουρίστες του κρουαζιερόπλοιου, αλλά και να δυσχεράνει την κυκλοφορία, την πρόσβαση σε δημόσιους χώρους και την ομαλή αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών.

Πού μπορούν να πραγματοποιηθούν οι συγκεντρώσεις

Το Λιμενικό υποδεικνύει, ωστόσο, δύο εναλλακτικούς χώρους για την πραγματοποίηση των συγκεντρώσεων, οι οποίοι, σύμφωνα με την απόφαση, κρίνονται ασφαλείς και δεν επηρεάζουν τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τη λειτουργία τους.

Συγκεκριμένα, προτείνονται:

Το πεζοδρόμιο μπροστά από το κτήριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, χωρίς κατάληψη του οδοστρώματος ή οποιουδήποτε τμήματος του παραλιακού κρηπιδώματος.

Η πλατεία Μιαούλη.

Η απαγόρευση αφορά επίσης ενδεχόμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση πέριξ και περιμετρικά της πλατείας Κανάρη, στην παραλιακή ζώνη της Ερμούπολης.

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Όπως διευκρινίζεται, το μέτρο έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και αφορά συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με την Αστυνομία να επικαλείται τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, καθώς και την ανάγκη προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και της ομαλής λειτουργίας του λιμανιού.