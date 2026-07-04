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Συναγερμός στον Υμηττό: Εντοπίστηκε απαγχονισμένος άνδρας έξω από εκκλησία

Δίπλα του εντοπίστηκε σημείωμα

Συναγερμός στον Υμηττό: Εντοπίστηκε απαγχονισμένος άνδρας έξω από εκκλησία
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου, 4 Ιουλίου στον Υμηττό, καθώς περαστικοί εντόπισαν άνδρα απαγχονισμένο σε δέντρο έξω από εκκλησία.

H σορός του άνδρα βρέθηκε στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου, στον Υμηττό και σύμφωνα με πληροφορίες, δίπλα του εντοπίστηκε και σημείωμα.

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Αναμένεται να διενεργηθεί έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία.

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