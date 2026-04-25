Σερρες: Συνελήφθη διαιτητής για στημένους αγώνες – Η παγίδα με το προσημειωμένο δέμα

Στη σύλληψη ενός διαιτητή πολεμικών τεχνών προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ξετυλίγοντας το κουβάρι μιας σοβαρής υπόθεσης διαφθοράς στον ερασιτεχνικό αθλητισμό στις Σέρρες.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων σε πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε μετατρέψει τη διαιτητική του ιδιότητα σε αντικείμενο εμπορίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προσέγγιζε αθλητές απαιτώντας το ποσό των 1.000 ευρώ ως αντάλλαγμα για την ευνοϊκή τους μεταχείριση στους αγώνες.

Το δέλεαρ, ωστόσο, δεν περιοριζόταν σε ένα απλό μετάλλιο. Ο διαιτητής φέρεται να υποσχόταν:

Την εξασφάλιση θέσης στην Εθνική ομάδα.

Την πολυπόθητη μοριοδότηση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ένα κίνητρο ιδιαίτερα ισχυρό για νεαρούς αθλητές και τις οικογένειές τους.

Η παγίδα με το προσημειωμένο δέμα

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε όταν οι Αρχές οργάνωσαν επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης». Οι αστυνομικοί έστειλαν ένα δέμα που περιείχε το ποσό των 1.000 ευρώ στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο διαιτητής. Μόλις ο κατηγορούμενος παρέλαβε το πακέτο, οι άνδρες της Ασφάλειας επενέβησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν τα χρήματα καθώς και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο αναμένεται να μπει στο μικροσκόπιο των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τυχόν συνομιλιών που συνδέονται με την υπόθεση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ήδη στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Ωστόσο, η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν αν ο διαιτητής δρούσε μόνος του ή αν αποτελούσε μέλος ενός ευρύτερου κυκλώματος που λυμαίνεται τον χώρο των πολεμικών τεχνών, εμπλέκοντας ενδεχομένως και άλλα πρόσωπα από τον αθλητικό χώρο.