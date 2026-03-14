Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν νεκροί δυο κρατούμενοι

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές το Σάββατο 14/3 στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς εντοπίστηκαν νεκροί δυο κρατούμενοι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER οι δυο άνδρες ηλικίας 43 και 49 χρονών εντοπίστηκαν νεκροί στη Β’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, ο ένας στις 7 το πρωί και άλλος το μεσημέρι της ίδιας μέρας.

Οι πληροφορίες του DEBATER αναφέρουν πως ο λόγος του θανάτου των δυο κρατουμένων είναι πιθανόν να οφείλεται σε χρήση ναρκωτικών.