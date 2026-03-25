Συναγερμός στην Πεύκη: Εντοπίστηκε οβίδα σε υπό ανέγερση οικοδομή – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας

Σε συναγερμό τέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (25.03) οι αστυνομικές Αρχές στην περιοχή της Πεύκης, μετά τον εντοπισμό οβίδας σε υπό ανέγερση οικοδομή.

Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία διακόπηκε άμεσα στην οδό Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού Σαλαμίνος. Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών, αναλαμβάνοντας την αξιολόγηση και την ασφαλή εξουδετέρωση του επικίνδυνου ευρήματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γύρω περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή απόσταση έως την ολοκλήρωση των εργασιών.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για οξειδωμένη ιταλική οβίδα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία παραμένει ενεργή. Ο στρατός έχει ήδη αναλάβει τη διαχείριση της υπόθεσης, με στόχο την απομάκρυνση του εκρηκτικού υλικού μέχρι το πρωί.