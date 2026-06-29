Συναγερμός στην Αχαρνών: Έκρηξη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων – Τι εντόπισαν οι Αρχές

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 29 Ιουνίου στις Αρχές μετά από έκρηξη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επί της οδού Αχαρνών.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στο σημείο εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης σε σακούλα, καθώς και βραδύκαυστο φυτίλι, στοιχεία που παραπέμπουν σε τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ σχηματίστηκε ένας μικρός κρατήρας στο κεφαλόσκαλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την υπόθεση αναμένεται να αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με υπόθεση εκβιασμού ή με στοχευμένο χτύπημα.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις τζαμαρίες και σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο απέξω, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες και τη διαδρομή διαφυγής τους.