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ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Αχαρνών: Έκρηξη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων – Τι εντόπισαν οι Αρχές

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές

Συναγερμός στην Αχαρνών: Έκρηξη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων – Τι εντόπισαν οι Αρχές
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 08:28

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 29 Ιουνίου στις Αρχές μετά από έκρηξη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επί της οδού Αχαρνών.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στο σημείο εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης σε σακούλα, καθώς και βραδύκαυστο φυτίλι, στοιχεία που παραπέμπουν σε τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ σχηματίστηκε ένας μικρός κρατήρας στο κεφαλόσκαλο.

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Την υπόθεση αναμένεται να αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με υπόθεση εκβιασμού ή με στοχευμένο χτύπημα.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις τζαμαρίες και σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο απέξω, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες και τη διαδρομή διαφυγής τους.

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