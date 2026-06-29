Βενεζουέλα: Η συγκλονιστική στιγμή που άνδρας απεγκλωβίζεται ζωντανός από τα συντρίμμια και ξεσπά σε κλάματα (βίντεο)

Τη συγκλονιστική στιγμή της διάσωσης ενός άνδρα στην Καραβαγιέδα, παραθαλάσσια πόλη βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, που βρισκόταν κάτω από τα συντρίμμια για τέσσερις μέρες μετά τους διπλούς φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, κατέγραψε βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο νεαρός, ο οποίος ήταν σχεδόν γυμνός, μόλις βγήκε στην επιφάνεια, με την βοήθεια ομάδων Αμερικανών και Γάλλων διασωστών, ξέσπασε σε λυγμούς.

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Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, ενώ τουλάχιστον 774 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές την περασμένη εβδομάδα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, που βιώνει εδώ και χρόνια οικονομική κρίση και σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις.

«Ο αριθμός των θανάτων έχει φτάσει τους 1.450, γυναίκες και άνδρες που έχασαν τη ζωή τους στη χειρότερη της πιο βάρβαρης φυσικής καταστροφής που υπέστη ποτέ η χώρα μας σε όλη την ιστορία της», ανέφερε χθες ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, ο Χόρχε Ροδρίγκες. Ο αριθμός των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν ανέρχεται σε 774, «189 από τα οποία υπέστησαν ολοσχερή κατάρρευση», πρόσθεσε.

Entre los escombros, las labores de búsqueda y rescate no se detienen en las zonas gravemente impactadas por los terremotos en Venezuela.



El contingente salvadoreño ejecuta acciones especializadas en el sector de Coral Bella. pic.twitter.com/5GyxVXLA0c June 29, 2026

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000.

Κάτοικοι, εξοργισμένοι από την παθητικότητα στρατιωτικών, υποχρέωσαν κάποιους από αυτούς να πάρουν τσάπες και φτυάρια και να συμμετάσχουν στην απομάκρυνση συντριμμιών σε ακίνητο που κατέρρευσε.

«Η αγανάκτησή μου οφείλεται στο ότι ήρθε στρατηγός με περίπου είκοσι οπλισμένους στρατιώτες κι έκατσαν σε μια γωνιά. Θα μπορούσαν να βγάλουν κάποιον, έστω νεκρό, αλλά κάθονταν, ήρεμοι, στη γωνιά τους», εξήγησε ο Αλεξάντερ Μιχάρες, έμπορος και εθελοντής διασώστης, 26 ετών.

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Στρατιωτικοί άρχισαν μετά τους προπηλακισμούς να απομακρύνουν συντρίμμια.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Έχουμε βρει ανθρώπους ζωντανούς και κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις δεν έχουν ανασταλεί. Διατηρούμε ακόμη ελπίδες», είπε χθες βράδυ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, παρατείνοντας το κλείσιμο των σχολείων για μια εβδομάδα.