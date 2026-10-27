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ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Εξάρχεια: Εντοπίστηκε ύποπτη τσάντα σε πεζοδρόμιο – Διακοπή κυκλοφορίας στη Μπενάκη

Έλεγχος στο σημείο από κλιμάκιο του Τ.Ε.Ε.Μ

Συναγερμός στα Εξάρχεια: Εντοπίστηκε ύποπτη τσάντα σε πεζοδρόμιο – Διακοπή κυκλοφορίας στη Μπενάκη
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:34

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης, 27 Οκτωβρίου στα Εξάρχεια μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου, με την κυκλοφορία να διακόπτεται στην οδό Μπενάκη, από το ύψος της οδού Καλλιδρομίου έως το ύψος της οδού Ερεσσού και στην οδό Καλλιδρομίου από το ύψος της οδού Ζωοδόχου Πηγής, λόγω διενέργειας ελέγχου από κλιμάκιο του Τ.Ε.Ε.Μ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το ύποπτο αντικείμενο είναι μια τσάντα σε πεζοδρόμιο.

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